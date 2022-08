MXGP Svezia: Sigillo Seewer su Gajser, Alberto Forato solido 9°

Jeremy Seewer non si ferma più e mette il suo sigillo anche nella tappa MXGP a Uddevalla. Un altro segnale di un testa a testa serrato tra i ragazzi Yamaha e Tim Gajser in questo finale di stagione 2022. Anche se appare purtroppo tardivo, visto l’ampio margine accumulato dall’alfiere HRC in precedenza… Sta di fatto che il secondo in classifica generale sta cercando di rimandare la festa iridata a suon di vittorie. La tappa Motocross in Svezia è un nuovo esempio, ma Gajser amministra e contiene la rimonta col 2° posto di GP. Yamaha c’è anche con Glenn Coldenhoff 3°, in casa Italia brilla Alberto Forato, in evidenza in ogni turno per poi portare a casa un 9° posto complessivo.

MXGP Svezia, il resoconto

Nel sabato a Uddevalla è arrivata la prima soddisfazione per Mitch Evans. Il secondo pilota HRC infatti ha vinto la Qualifying Race, il primo risultato di rilievo in una breve carriera MXGP martoriata dagli infortuni. Un vantaggio non concretizzato nella prima manche a causa di un incidente nelle fasi iniziali, holeshot per Valentin Guillod davanti al trio Yamaha factory, al leader iridato ed a Prado. Lo svizzero però deve cedere presto, volano invece gli scatenati ragazzi di Iwata, che prendono presto il comando delle operazioni. Gajser tenta l’assalto al podio, ma è tripletta Yamaha, con Maxime Renaux vittorioso su Jeremy Seewer e Glenn Coldenhoff. Risale Evans fino all’ultima posizione in top ten, a precedere Alberto Forato e Mattia Guadagnini.

In gara-2 invece finisce presto KO il campione MX2 in carica per incidente, ma si complica anche la corsa di Guadagnini: per lui una caduta contro i cartelloni, dalla quale riesce poi a ripartire. Purtroppo per lui dal fondo… Davanti invece nessun grosso rischio: Jeremy Seewer comanda con sicurezza fino alla fine, prendendosi vittoria e trionfo di GP. Tim Gajser amministra e chiude 2°: il margine iridato rimane notevole, in Finlandia avrà la prima occasione per festeggiare la corona MXGP. Terza posizione per Glenn Coldenhoff, Alberto Forato si migliora ed è 10°. Per lui è un 9° posto complessivo di GP, un solido weekend svedese chiuso come migliore italiano.

La top ten del GP

1. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 47 punti

2. Tim Gajser (SLO, HON), 40 punti

3. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 36 punti

4. Romain Febvre (FRA, KAW), 35 punti

5. Jorge Prado (ESP, GAS), 31 punti

6. Mitchell Evans (AUS, HON), 29 punti

7. Brent Van doninck (BEL, YAM), 25 punti

8. Maxime Renaux (FRA, YAM), 25 punti

9. Alberto Forato (ITA, GAS), 21 punti

10. Valentin Guillod (SUI, YAM), 21 punti

Top ten MXGP iridata

1. Tim Gajser (SLO, HON), 645 punti

2. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 530 punti

3. Jorge Prado (ESP, GAS), 496 punti

4. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 478 punti

5. Maxime Renaux (FRA, YAM), 466 punti

6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 354 punti

7. Brian Bogers (NED, HUS), 351 punti

8. Calvin Vlaanderen (NED, YAM), 326 punti

9. Pauls Jonass (LAT, HUS), 306 punti

10. Mitchell Evans (AUS, HON), 264 punti

Foto: mxgp.com