MXGP Riola Sardo: Attento Tim Gajser, c’è un nuovo avversario in pista

Il Mondiale MXGP resta in Italia e dopo l’evento di Maggiora Park approda sulle dune di Riola Sardo. Si tratta dell’ottavo appuntamento in calendario e nei precedenti Tim Gajser ha centrato ben sei vittorie complessive. Prestazioni clamorose che lo hanno spinto in fuga: al momento il suo vantaggio in classifica sul secondo è 81 punti, cioè poco meno del bottino pieno di due GP. Persistendo l’assenza per infortunio di alcuni dei suoi avversari diretti, come Jeffrey Herlings, Romain Febvre e Jorge Prado, per il fuoriclasse sloveno della Honda questa MXGP 2022 può diventare una marcia trionfale.

Mattia Guadagnini sale in top class

La notizia più succosa della vigilia è la promozione di Mattia Guadagnini in MXGP, con la GasGas del team De Carli, la formazione romana protagonista del successi di Tony Cairoli. Il 20enne atleta italiano era impegnato in MX2, dove avrebbe dovuto essere fra i piloti da Mondiale. Un inizio di campionato molto sotto le aspettative però hanno indotto i dirigenti GasGas (marchio del gruppo KTM) ad accelerare il passaggio in MXGP che era comunque programmato per l’anno venturo. Riola Sardo non è proprio terreno ideale per Mattia, ma chissà…

Pattuglia italiana

Oltre a Guadagnani, saranno da seguire due validi piloti nostrani. Alberto Forato non è andato bene a Maggiora (quindicesimo posto) ma ha difeso la top ten nella classifica Mondiale. Rivedremo in pista anche Alessandro Lupino, che sembra sulla via del recupero dopo i problemi accusati per un banale intervento d’appendicite. Il programma di Riola Sardo è completato dal Mondiale Femminile e dell’Europeo EMX 250. Tutte le gare saranno visibili (per abbonamento) sulla piattaforma streaming MXGP-TV.com

Sabato 14 maggio 2022

10:15 Studio Show

14:40 WMX Gara 1

15:25 EMX250 Gara 1

16:15 MX2 Gara qualifica

17:00 MXGP Gara Qualifica

Domenica 15 maggio 2022

09:40 WMX Gara 2

11:25 EMX250 Gara 2

13:00 MX2 Gara 1

14:00 MXGP Gara 1

16:00 MX2 Gara 2

17:00 MXGP Gara 2

La classifica Mondiale

1. Tim Gajser (SLO, HON), 336 punti; 2. Maxime Renaux (FRA, YAM), 255; 3. Jeremy Seewer (SUI, YAM), 231; 4. Jorge Prado (ESP, GAS), 220; 5. Glenn Coldenhoff (NED, YAM), 199; 6. Ruben Fernandez (ESP, HON), 194; 7. Brian Bogers (NED, HUS), 173; 8. Jeremy Van Horebeek (BEL, BET), 166; 9. Pauls Jonass (LAT, HUS), 149; 10. Alberto Forato (ITA, GAS), 132.