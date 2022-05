Cosa riuscirà a combinare Mattia Guadagnini al debutto assoluto in MXGP? Era questa la domanda che aleggiava alla vigilia del GP Riola Sardo, settimo atto del Mondiale Motocross. Il 20enne della GasGas avrebbe dovuto puntare al titolo iridato della MX2 (under 23 anni) ma il sogno è tramontato causa una partenza irta di sfortuna e colpi a vuoto. Così il team De Carli, orfano di Tony Cairoli ritiratosi dopo nove mondiali vinti, ha deciso di anticipare i piani 2023, spostando Mattia Guadagnini a metà di una stagione MXGP orfana di tanti campioni fermati da vari infortuni. La risposta è arrivata al termine di due manche solide: ottava posizione complessiva, il primo confronto coi top rider del motocross iridato non è stato affatto negativo. La partenza è stata incoraggiante, adesso bisognerà gradualmente provare ad alzare l’asticella.

La prima di Clavin Vlanderen

Tutti aspettavano Tim Gajser (Honda) ma in Sardegna il leader iridato è stato l’ombra di se stesso. In un fine settimana condizionato da un’indisposizione, lo sloveno è finito settimo lasciando via libera allo scatenato olandese d’origine sudafricana Calvin Vlanderen (Yamaha). Nel mare di sabbia ha preso letteralmente il volo, tenendo a bada Jorge Prado (GasGas) e Glenn Coldenhoff a completare il podio. Tim Gajser limita i danni: adesso sono 79 i punti di vantaggio sull’inseguitore in classifica, il solito francese Maxime Renaux (Yamaha) arrivato quarto nella generale.

Ordine d’arrivo del GP Riola Sardo

1. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 50 punti; 2. Jorge Prado (GasGas), 40; 3. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 35; 4. Maxime Renaux (Yamaha) 33; 5. Jeremy Seewer (Yamaha) 33; 6. Brian Bogers (Husqvarna) 32; 7. Tim Gajser (Honda) 31; 8. Mattia Guadagnini (GasGas) 23; 9. Jeremy Van Horebeek (Beta) 23; 10. Pauls Jonass (Husqvarna) 23

La classifica Mondale dopo 7 round

1. Tim Gajser 367 punti; 2. Maxime Renau 288; 3. Jeremy Seewer 264; 4. Jorge Prado 260; 5. Glenn Coldenhoff 234; 6. Ruben Fernandez 213; 7. Brian Bogers 205; 8. Jeremy Van Horebeek 189; 9. Calvin Vlaanderen 178; 10. Pauls Jonass 172