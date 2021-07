MXGP Oss: Dove vedere il grande show sulla sabbia, orari TV e streaming

Sfida nell'inferno di sabbia di Oss, in Olanda: Tony Cairoli proverà ad attaccare i padroni di casa Herlings e Coldenhoff. In MX2 Mattia Guadagnini è leader, ecco gli orari TV

Oggi grande spettacolo con il motocross , ecco gli orari TV e i collegamenti streaming per non perdere neanche un istante del quarto appuntamento del Mondiale MXGP e MX2. Si corre sul tracciato di Oss, in Olanda, che non ospita il Mondiale dal 1998: un inferno di sabbia che potrebbe essere favorevole al nostro Tony Cairoli. Il fuoriclasse siciliano della KTM ha cominciato molto bene il Mondiale: ha vinto il GP Regno Unito a Matterly Basin e due settimane fa a Maggiora è arrivato terzo, a pari punteggio con gli olandesi Jeffrey Herlings (KTM) e Glenn Coldenhoff (Yamaha) che oggi giocano in casa e saranno particolarmente temibili. In MX2 (under 23 anni) il nostro Mattia Guadagnini (KTM) difende il primato in classifica. Ancora assente per infortunio il campione in carica Tom Vialle

Tutto il GP su MXGP-TV-com

La piattaforma streaming ufficiale del motocross, MXGP-TV offre come di consueto l’intero programma del GP, che anche quest’anno è concentrato nella sola giornata di domenica. Si comincia alle 09:30 con le prove MX2, per finire alle 16:00 con gara 2 della top class. Ricordiamo che è possibile abbonarsi per il singolo GP, oppure per l’intera stagione mondiale. Qui sotto il programma in pista e le dirette integrali streaming.

MXGP-TV.COM (diretta integrale)

09:30-10:05 MX2 Free/Time Practice

10:30-11:05 MXGP Free/Time Practice

12:00 MX2 Gara 1

13:00 MXGP Gara 1

15:00 MX2 Gara 2

16:00 MXGP Gara 2

Rai Sport diretta solo gara 1, highlights su Corsedimoto

La TV di Stato italiana oggi manderà in diretta solo gara 1 della MXGP, che parte alle 13 su RaiSport HD. La seconda andrà in differita alle 18. Solo differite invece su Eurosport, con il programma che vedete qui sotto. Corsedimoto offrirà ai propri lettori (gratis) le immagini dell'intero GP, sia MXGP che MX2, dopo la conclusione dell'evento.

EUROSPORT 2 (in differita)

18:30 MX2 Gara 1

19:00 MXGP Gara 1

19:30 MX2 Gara 2

20:00 MXGP Gara 2

RAI SPORT

13:00 Diretta MXGP Gara 1

18:00 Differita MXGP Gara 2

