MXGP, Tony Cairoli: doppio podio italiano, Gara 2 senza roll-off

Tony Cairoli conquista un doppio podio al Maggiora Park e si avvicina alla testa della classifica. In Gara-2 corre senza protezione per gli occhi.

Nel GP d’Italia Antonio Cairoli conquista due terzi posti e il gradino più basso del podio di giornata. A pari punti con il primo ed il secondo, ottenendo il quinto podio su sei gare da inizio Mondiale MXGP. Nel primo round è scattato 5°, alla prima curva ha recuperato due posizioni e si è messo all’inseguimento di Febvre e Prado. Fino al termine dei diciotto giri, al termine dei quali sale sul podio del Maggiora Park.

Prima della seconda manche un temporale si abbatte sulla pista rendendo il terreno fangoso e scivoloso. Le prime fasi sono state molto concitate, quarto dopo il primo giro, ha lottato a lungo per accaparrarsi il terzo posto. Quasi subito si è dovuto togliere la mascherina di protezione danneggiata da un sasso e ha proseguito senza protezioni per gli occhi fino al traguardo. A tre giri dalla fine il sorpasso che gli permette di risalire sul podio di casa, dimostrando ancora una volta la sua grande determinazione.

40 i punti conquistati in classifica, che gli permettono di portarsi a 19 punti dalla vetta. Fra due settimane si corre sulla pista sabbiosa di Oss. “Sono contento del podio ma non tanto della seconda manche perché avevo la velocità per stare davanti. Il mio roll-off si è rotto a causa di un sasso – spiega Tony Cairoli – e ho dovuto togliermi gli occhiali. I ragazzi si sono allontanati e io non sono riuscito a passare. Alla fine erano spariti. Di recente mi sono allenato molto nel fango e avevo un buon feeling. Non vedo l’ora che arrivino le gare sulla sabbia ora, perché è il mio terreno preferito. Speriamo di poter usare queste due settimane per prepararci e abituarci un po’ alla sabbia ed essere di nuovo davanti“.

Gara 1: 1-R.Febvre 2-J.Prado 3-A.Cairoli 4-G.Coldenhoff 5-T.Gajer

Gara 2: 1-J.Herlings 2-G.Coldenhoff 3-A.Cairoli 4-P.Jonass 5-H.Jacobi

GP d’Italia: 1-J.Herlings 40 2-G.Coldenhoff 40 3-A.Cairoli 40 4-J.Prado 36 5-R.Febvre 34

MXGP: 1-T.Gajer 124 2-J.Herlings 118 3-R.Febvre 107 4-A.Cairoli 105 5-J.Prado 97