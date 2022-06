MXGP Indonesia: Tim Gajser pole in scioltezza, si rivede Romain Febvre

La MXGP è volata fino in Indonesia per la dodicesima tappa Mondiale. Gli assi del Motocross gareggiato sul tracciato di Samota Sumbawa, sull’Isola di Nura Tenggara. Una destinazione esotica collocata nel bel mezzo della stagione europea, fra il precedente GP Germania e il successivo GP Repubblica Ceca. Un tour de force che ha messo in difficoltà parecchi team, tanto che appena diciannove piloti si schiereranno al cancello nelle due gare di domenica 26 giugno.

Tim Gajser vince facile

La gara di qualifica non ha avuto storia: Tim Gajser è partito in testa e ha conquistato la migliore posizione di partenza senza alcun patema. Lo sloveno della Honda HRC ha tutta l’aria di voler allungare ulteriormente in passo in una classifica che ha ormai una fisionomia ben precisa. Alle sue spalle registriamo il prepotente ritorno di Roman Febvre, il francese della Kawasaki rientrato soltanto a metà stagione, causa il grave infortunio durante la preparazione invernale. La MXGP ritrova così uno dei suoi protagonisti 2021, secondo classificato dietro Jeffrey Herlings, a sua volta fermo dall’inizio del Mondiale. Per rivedere in azione l’asso olandese bisognerà aspettare il 2023.

Bravissimo Nicholas Lapucci

Mattia Guadagnini (GasGas) ha concluso in dodicesima posizione una gara complicata, pagando oltre un minuto di ritardo dallo scatenato Tim Gajser. In chiave italiana invece apprezziamo i continui progressi di Nicholas Lapucci, nono all’arrivo con la Fantic ufficiale a gestione team Maddii. Per il ragazzo di Borgo San Lorenzo (Firenze), 24 anni, è una bella iniezione di fiducia in vista delle due manche iridate.

Orari italiani e programmazione TV

Il pogramma del GP Indonesia: ore 06:15 MX2 gara 1; 07:15 MXGP gara 2; 09:10 MX2 gara 2; 10:10 MXGP gara 2. IN TV – RaiSport darà in diretta gara 2, mentre Eurosport 2 trasmette tutte le gare in diretta (anche la MX2) eccetto la MXGP gara 2 che andrà in differita alle 14. Tutto il programma, warm up inclusi, è disponibile anche in streaming sulla piattaforma ufficiale MXGP-TV.com