Moto2 Assen, Prove 3: Aron Canet si ferma, Arbolino-Vietti in Q2

Arriva lo stop per Aron Canet, non in grado di continuare a causa di problemi al naso già rilevati ieri. Il pilota del team Pons chiude qui la sua tappa ad Assen, ora potrà recuperare nel corso della lunga pausa estiva. In testa alla classifica dei tempi c’è Augusto Fernández, seguito da Albert Arenas e da Bo Bendsneyder. Passano direttamente in Q2 due italiani, ovvero Tony Arbolino ed il leader Moto2 Celestino Vietti. Ecco com’è andata, ricordando tutti gli orari del GP.

Prove Libere 3

La prima notizia è che sta andando di male in peggio per Aron Canet. Si è ripresentato il problema del sangue dal naso: appena tre giri per lui per rivedere la stessa situazione di ieri nelle FP2. Il pilota Pons alla fine ha confermato a motogp.com la fine prematura del suo GP: l’intervento di cauterizzazione di ieri sera non è servito, anzi il sanguinamento continua ed il pilota spagnolo avvertiva malesseri nei suoi unici giri completati. Lunedì sarà a Barcellona per sottoporsi ad un intervento e sistemare definitivamente il problema. Per quanto riguarda l’ultimo turno di libere Moto2, la classifica inizia a subire cambiamenti importanti fin dai primi minuti, a caccia del piazzamento per la Q2 diretta. A referto un incidente per Sam Lowes alla curva 17, poco dopo cade anche Filip Salac nella chicane finale. Alla fine al comando c’è Augusto Fernández, seguito da Albert Arenas e da Bo Bendsneyder. Quest’ultimo poi deve soccorrere Jake Dixon fermatosi in pista, mentre il leader del turno viene aiutato da Alonso López.

La classifica FP3

Classifica Moto2 combinata

Foto: Valter Magatti