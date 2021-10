MXGP Francia: Romain Febvre imprendibile in gara 1, Tony Cairoli quinto

Il francese della Kawasaki fa impazzire il gran pubblico di Lacappelle Marival fulminando Jeffrey Herlings. Quinto posto per Tony Cairoli, in difficoltà Gajser e Prado

Fantastica prestazione di Romain Febvre che fa impazzire la marea di folla e conquista la prima manche del GP di Francia. Sul tracciato di Lacapelle Marival, spinto da un pubblico calorosissimo, l’ex iridato ha dato una bella lezione a Jeffrey Herlings, al comando della corsa per quindici minuti. L’olandese non è riuscito a scappare via, e quando Febvre ha affondato il colpo non è stato più in grado di replicare: inutile il recupero finale. Herlings però torna leader di questo campionato combattutissimo. Tony Cairoli è partito un pò a rilento, sesto nelle prime battute. Poi però è riuscito ad avere ragione di Jeremy van Horebeek, resistendo nel finale al ritorno di Tim Gajser.

Gajser recupera, Prado in difficoltà

Tim Gajser ha perso di nuovo la tabella rossa di leader del Mondiale che aveva riconquistato domenica scorsa in Germania. Il pilota Honda è partito malissimo, restando invischiato a centro classifica. Però è stato tenace nel recupero che ha fruttato il sesto posto finale. Jorge Prado si è schierato nonostante la profonda ferita al fianco destro conseguenza del contatto in volo con la KTM di Jeffrey Herlings sette giorni prima. Lo spagnolo sta lottando con il dolore, solo sedicesimo posto e doppiato. L’infortunio sta costando carissimo a Prado in ottica mondiale.

Alle 16:10 la resa dei conti

Il programma del GP Francia si completa alle 16:10 con la disputa di gara 2. Ricordiamo che per la vittoria del GP conta la somma dei punteggi totalizzati nelle due frazioni: 25 al primo, 22 al secondo, 20 al terzo, 18 al quarto e così via. In caso di parità vale il piazzamento ottenuto nella sfida finale. Nel prossimo week end il motocross mondiale sarà di scena ad Arroyomolinos, in Spagna. La domenica successiva si torna in Italia, per le cinque tappe finali previste fra Arco di Trento e Mantova.

Foto: Instagram