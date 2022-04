Motocross Trentino: Tim Gajser-Jorge Prado, nuova sfida fra le montagne

Il Mondiale Motocross torna in Italia approdando stavolta in Trentino, sul fantastico tracciato di Arco di Trento. I piloti si sfideranno nel consueto, affascinante scenario alpino e troveranno una pista di nuovo disegno, per aumentare ulteriormente lo spettacolo che qui non è mai mancato. E’ il quinto appuntamento di un campionato MXGP che finora ha avuto due grandi interpreti: Tim Gajser (Honda), vincitore di tre GP, e Jorge Prado (GasGas) che ha alzato l’asticella imponendosi domenica scorsa in Portogallo. Lo spagnolo ha 21 punti da recuperare.

Alberto Forato in top ten

Purtroppo perdura l’assenza di due grandi protagonisti che avrebbero potuto rendere la vita difficile a Gajser e Prado. L’olandese Jeffrey Herlings (KTM), campione in carica, è assente per l’infortunio sofferto in precampionato, che ancora non gli permette di tornare in MXGP. Mancherà anche Romain Febvre (Kawasaki) che ha subìto la stessa sorte: i tempi di recupero si annunciano ancora lunghi. Ritiratosi Tony Cairoli, che in Trentino ci aveva abituato a prestazioni formibabili, al momento il miglior italiano MXGP è Alberto Forato, nono in classifica. Il pilota GasGas è in forma, il podio non è un miraggio. Mancherà Alessandro Lupino, infortunatosi domenica scorsa in Portogallo.

Il programma del GP Trentino

Oltre alla MXGP, gli spettatori attesi sulle tribune naturali del “Ciclamino” avranno un piatto ricchissimo. Mattia Guadagnini e Andrea Adamo regaleranno emozioni in MX2 (mondiale under 23 anni). Il programma è completato dalle categorie continentali EMX125 e EMX250. Gli orari di domenica: 13:15 MX2 gara 1; 14:15 MXGP gara 1; 16:10 MX2 Gara 2; 17:10 MXGP Gara 2.

La classifica del Mondiale MXGP

1. Tim Gajser (Honda) 186 punti; 2. Jorge Prado (GasGas) 165; 3. Maxime Renaux (Yamaha) 144; 4. Jeremy Seewer (Yamaha) 124; 5. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 109; 6. Ruben Fernandez (Honda) 101; 7. Jeremy Van Horebeek (Beta) 99; 8. Brian Bogers (Husqvarna) 92; 9. Alberto Forato (GasGas) 82; 10. Thomas Kjer Olsen (KTM) 73