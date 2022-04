MotoGP, team satelliti: LCR e WithU RNF possibili sorprese di mercato

La MotoGP va in scena ad Austin per il quarto round stagionale, ma dietro i motorhome del paddock si discute di contratti. I dialoghi fra team e manager si fanno sempre più serrati, si va alla ricerca di certezze per pianificare al meglio il futuro. Le squadre factory vogliono avere le idee chiare entro la fine di maggio e al centro dei giochi c’è il campione del mondo Fabio Quartararo. La deludente prestazione di Termas de Rio Hondo ha spinto il pilota della Yamaha a far risuonare un campanello d’allarme, aprendo le porte ad un possibile cambio di livrea per il prossimo anno. Ma non sarà l’unica trattativa in corso.

La MotoGP al lavoro dietro le quinte

Un possibile passaggio di Quartararo alla Honda o alla Suzuki potrebbe scatenare un effetto domino sul mercato piloti. Ma ci sono da discutere anche i rinnovi dei team satelliti Withu RNF e LCR con le rispettive Case Yamaha e Honda. Nel caso della squadra di Lucio Cecchinello il rinnovo con HRC sembra quasi scontato, non può dirsi altrettanto per la formazione di Razlan Razali, che dovrà offrire garanzie finanziarie rassicuranti alla Casa di Iwata. Inoltre entrambi i team possono attendersi richieste da parte di Suzuki e Aprilia che vanno alla disperata ricerca di un team satellite.

Pramac e Ducati sono saldamente ancorate dal 2005, Tech3 ha firmato un contratto quinquennale con KTM fino al 2026, Mooney VR46 resterà legato a Ducati per almeno due stagioni, Gresini Racing si è impegnato per un triennio con la Casa di Borgo Panigale. LCR collabora con Honda dal 2006, l’ultimo rinnovo risale al 2020 quando ha firmato una partnership biennale fino al 2022. Ma Lucio Cecchinello non ha mai fatto mistero di avere ricevuto delle offerte da Aprilia e Suzuki, pur restando sempre fedele al marchio dell’Ala dorata, che a sua volta non vorrebbe restare senza squadra satellite nel prossimo biennio. Ma tra Livio Suppo e Lucio Cecchinello ci sono buoni rapporti che hanno radici profonde nel passato, quindi le consultazioni sono immaginabili e reali.

Yamaha e Razali: scadenza a giugno

Situazione divergente per Razlan Razali che, dopo l’addio di Petronas, ha dovuto rifondare la squadra restando con la Yamaha, ma a contratto determinato, prima di avere le idee più chiare. Entro giugno ci sarà l’annuncio ufficiale, finora i risultati di Andrea Dovizioso e Darryn Binder non stanno regalando grandi emozioni. Inoltre, Pierer Mobility AG non respinge l’idea di un terzo team MotoGP in un futuro non troppo lontano con il marchio GASGAS. La KTM MotoGP Academy, con piloti come Pedro Acosta, Sergio Garcia e Ayumu Sasaki ha un potenziale inesauribile di futuri piloti che non aspettano altro che l’occasione giusta per approdare nella massima serie del Motomondiale.