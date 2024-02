Motocross, Tony Cairoli di nuovo in pista con Ducati? “Potrei farlo”

Dopo avere dominato gli ultimi due campionati di MotoGP e Superbike, Ducati sta puntando sul motocross. Ha deciso di affidarsi ad una leggenda del settore come il nove volte campione del mondo Tony Cairoli. Insieme ad Alessandro Lupino hanno svelato la Desmo 450 MX in occasione della presentazione ufficiale della Casa di Borgo Panigale sulle Dolomiti. Il nuovo progetto nasce sotto la regia di un manager esperto come Paolo Ciabatti: l’obiettivo del 2024 è il campionato italiano, il Mondiale nel 2025, il Supercross nel 2026.

Cairoli da KTM a Ducati

L’ex KTM Tony Cairoli ha subito colto l’occasione di entrare in una squadra italiana con un progetto molto ambizioso. Nel 2023 ha ricoperto il ruolo di team manager, ma restare lontano dalle piste era un freno inibitorio impossibile da digerire per il talento siciliano. “Fare il team manager non era quello che volevo. Diciamo che, come ruolo, mi è stato quasi imposto – racconta il fuoriclasse a ‘La Gazzetta dello Sport’ -. A me piace ancora tanto guidare. Ho preferito scegliere dove si stava anche in sella“. L’esperienza è sicuramente servita, con Andrea Adamo hanno vinto il Mondiale MX2, ma in quei panni Antonio si sentiva ristretto. “La mentalità di un pilota non va bene per fare il team manager. Devi essere molto più diplomatico, pensare di più agli altri… Non è facile cambiare mentalità“.

Ducati e il progetto motocross

La trattativa fra Ducati e Tony Cairoli si è intensificata nell’estate dell’anno scorso, era già chiaro che Paolo Ciabatti avrebbe ricoperto un ruolo nel settore motocross. Sarà difficile imporsi in una categoria nuova per il marchio emiliano, ma le basi sembrano essere abbastanza solide. “Altre aziende sono più grandi, KTM ha assunto molta gente. Ma con tante persone che decidono, diventa anche più difficile fare sviluppo. In Ducati il gruppo è compatto, se si decide una cosa, si fa, e si fa velocemente. Lavorare in sintonia è fondamentale, e con un gruppo di lavoro ristretto diventa più facile fare grossi salti di qualità“.

Nel cross il pilota ha un ruolo più importante rispetto alla MotoGP, “sarà importante scegliere bene“. Qualcuno già sogna di rivedere Tony Cairoli ritornare nel Mondiale il prossimo anno… “Per ora non c’è questa possibilità, non ci ho ancora pensato e attualmente non mi interessa. Intanto, se la moto cresce bene, se lo sviluppo funziona, qualche gara dell’Italiano potrei farla“. Quindi mettiamoci comodi e prepariamoci e rivederlo in pista a breve termine!

Foto Instagram