Gabriele Masarati, che salto: dal CIV PreMoto3 alla Dunlop Cup 600

La stagione 2024 rappresenterà una grande sfida per Gabriele Masarati. Parliamo infatti di un giovane pilota che chiude il capitolo nella PreMoto3 tricolore per passare alla Dunlop Cup 600. Questo infatti è il compito che attende “GabryGas” con i colori del Team Rosso e Nero, che gli darà una Yamaha R6 per questa nuova ed impegnativa avventura sui circuiti tricolori. In archivio un biennio con la Brevo di AC Racing: 16° al debutto nel 2022, l’anno scorso Masarati ha fatto grandi progressi, come dimostra il 5° posto finale nella generale. Ma questo è il passato, il futuro per lui è la Dunlop Cup, nell’ambito della Coppa Italia, accanto al già annunciato Nicola Settimo.

Masarati, che salto

“Sarà una grande sfida, visto il salto di categoria dalla Pre Moto3 alla 600″ ha infatti sottolineato Gabriele Masarati. “Questo mi motiva ancora di più per dare il massimo. Con Roberto [Adami] c’è stato un ottimo feeling fin da subito, mi sono trovato bene e in più la moto è stupenda, non vedo l’ora di salire in sella. Il 3 e il 4 di febbraio ci sarà il primo test con la moto ufficiale, non vedo l’ora di scendere in pista. Infine ci tenevo a ringraziare tutti gli sponsor per la fiducia e il supporto.”

Non meno soddisfazione dal team manager Roberto Adami: “È un pilota ancora giovanissimo e sicuramente potrà crescere ed essere veloce. È una bellissima opportunità averlo con noi, soprattutto per il futuro. Gabriele Masarati avrà al suo fianco il compagno di squadra Nicola Settimo che con la sua esperienza potrà essergli d’aiuto. Noi non vediamo l’ora di vederlo in pista, il team ce la metterà tutta per aiutarlo ad adattarsi il più velocemente possibile. Un ringraziamento a tutti gli sponsor che come sempre ci danno il loro supporto.”

Coppa Italia, il calendario 2024

28 aprile – Autodromo Vallelunga “Piero Taruffi” – Round 1

12 maggio – Mugello Circuit – Round 2

30 giugno – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Round 3

6 ottobre – Misano World Circuit “Marco Simoncelli” – Round 4

Foto: Team Rosso e Nero