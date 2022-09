Motocross Nazioni 2022: Cairoli&co giù dal podio, trionfa il Team USA

Maglia Azzurra giù dal podio finale al Motocross delle Nazioni. Tony Cairoli, Mattia Guadagnini ed Andrea Adamo, il trio scelto per difendere il titolo conquistato nel 2021, ha chiuso al 4° posto alla fine di un’intensa competizione a RedBud, negli Stati Uniti. E sono stati proprio i ragazzi di casa a cogliere il successo finale con un tris d’assi già ritenuto favorito. Eli Tomac, Justin Cooper e Chase Sexton infatti hanno sbaragliato la concorrenza, riportando gli USA in alto ad 11 anni di distanza dall’ultima volta.

Italia sempre indietro

Sole splendente sabato, pioggia invece nella domenica di gare, ma non ha fatto la differenza per i piloti statunitensi. Ma andiamo con ordine, ricordando i tre vincitori differenti in qualifica. In MXGP ci pensa Jago Geerts del Team Belgio, in MX2 Justin Cooper del Team USA, per finire con la classe Open a Dylan Ferrandis del Team Francia. Gli Stati Uniti nel complesso sono stati la nazione migliore, seguiti da Francia ed Austrialia. E l’Italia? I nostri chiudono il sabato in 7^ piazza complessiva. Cairoli (MXGP) è 9°, Adamo (MX2) è il migliore con il 5° posto nella sua gara di qualifica, Guadagnini (Open) è 8°.

Segue poi la domenica di gare, ricordiamo con tre corse in programma. La prima con piloti MXGP+MX2, poi la seconda con Open+MX2, per finire con Open+MXGP. Si comincia con Tony Cairoli 7° ed Andrea Adamo 15°, vince lo statunitense Eli Tomac. Nella seconda corsa, Mattia Guadagnini si comporta molto bene: holeshot e costante presenza in zona podio, chiudendo infine con un ottimo 3° posto dietro a Jett Lawrence (Australia) e Sexton (USA). Adamo conferma il piazzamento di Gara 1, è 15° anche in questa gara. Infine, P9 per Cairoli in Gara 3 con Guadagnini 19°, guizzo francese con Maxime Renaux davanti a Jett Lawrence e Sexton.

Motocross Nazioni, vincono i padroni di casa

Tanto basta per decretare il Team USA come vincitore della 75^ edizione del Motocross delle Nazioni. Come detto, è passato oltre un decennio dall’ultima volta, ora eccoli in alto e proprio in occasione dell’appuntamento in casa. Il podio finale è completato dal Team Francia, 2° con Maxime Renaux, Marvin Musquin e Dylan Ferrandis, 3^ piazza infine per il Team Australia composto da Mitch Evans, Jett Lawrence e Hunter Lawrence. Medaglia di legno per il Team Italia, appena giù dal podio.

La classifica per Nazioni

1. USA – Eli Tomac, Justin Cooper, Chase Sexton – 16 punti

2. Francia – Maxime Renaux, Marvin Musquin, Dylan Ferrandis – 23 punti

3. Australia – Mitch Evans, Hunter Lawrence, Jett Lawrence – 26 punti

4. Italia – Antonio Cairoli, Andrea Adamo, Mattia Guadagnini – 49 punti

5. Belgio – Jago Geerts, Jeremy van Horebeek, Liam Everts – 50 punti

6. Spagna – Jorge Prado, Ruben Fernandez, Guillem Farres – 51 punti

7. Paesi Bassi – Calvin Vlaanderen, Kay De Wolf, Glenn Coldenhoff – 62 punti

8. Germania – Simon Laengenfelder, Maximilian Nagl, Tom Koch – 71 punti

9. Svizzera – Jeremy Seewer, Kevin Brumann, Valentin Guillod – 90 punti

10. Gran Bretagna – Tommy Searle, Dean Wilson, Max Anstie – 98 punti

La classifica completa

Foto: mxgp.com