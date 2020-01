Motocross 2020: Ecco le entry list MXGP, MX2 e WMX

Motocross 2020, pubblicate le liste dei piloti che parteciperanno alla nuova stagione. Ecco tutti i nomi MXGP, MX2 e WMX.

FIM Motocross World Championship, abbiamo la entry list dei piloti che disputeranno la stagione 2020. L’elenco completo di tutti i partecipanti a MXGP, MX2 e WMX: tanti piloti pronti a regalare emozioni anche nella nuova annata del Motocross. Si comincia il 1° marzo a Matterley Basin in Gran Bretagna, per finire il 20 settembre a Imola.

In MXGP, tutti all’assalto di Tim Gajser, campione del mondo 2019, pilota di punta del team HRC, intenzionato a ripetersi. Ma dovrà fare i conti con il nostro Antonio Cairoli e il collega di marca Jeffrey Herlings (KTM Factory), più determinati che mai dopo una stagione condizionata da pesanti infortuni. Al via per l’Italia anche Samuele Bernardini (Ghidinelli Racing), Alessandro Lupino (Van Venrooy Yamaha), Ivo Monticelli (GasGas) e Michele Cervellin, in arrivo dalla MX2 e ingaggiato da SDMCORSE Yamaha.

Con il passaggio di categoria del campione in carica Jorge Prado, caccia ad un nuovo iridato in MX2. Tra i piloti finora schierati sono al via sei ragazzi italiani, compreso il campione EXM 125 Mattia Guadagnini. Per quanto riguarda le donne, tutte all’assalto di Courtney Duncan, che dovrà difendere il titolo conquistato nella stagione appena conclusa, il primo in carriera. Non c’è la nostra campionessa Kiara Fontanesi, che ha appena ricominciato ad allenarsi dopo il parto, ma avremo comunque due italiane: Francesca Nocera ed Elisa Galvagno.

MXGP Entry List 2020

MX2 Entry List 2020



WMX Entry List 2020