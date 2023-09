Un terzetto di giovani talenti determinati a brillare. L’Italia si presenta al prossimo Motocross delle Nazioni con una super squadra: Alberto Forato in MXGP, Andrea Adamo in MX2, Mattia Guadagnini in Open. Il pilota veneto sta mostrando costantemente di che pasta è fatto nella classe regina, il siciliano è nientemeno che il leader iridato MX2, con due match point per il grande traguardo. Il terzo è appena tornato in azione dopo un lungo stop per un infortunio ad un braccio, ma il 9° posto nel GP Turchia è decisamente un ottimo segnale. Appuntamento il prossimo 8 ottobre a Ernee.

Italia del Motocross pronta a ruggire

“Tre giovani piloti determinati a dare il massimo per la Maglia Azzurra” ha sottolineato il presidente FMI Giovanni Copioli, presentando con entusiasmo la squadra. “Ognuno di loro ha già corso nel Motocross delle Nazioni, un aspetto fondamentale per affrontare al meglio una competizione di così alto valore. Un viaggio in cui vogliamo confermarci come una delle nazionali di riferimento.”

Sarà anche il primo Motocross delle Nazioni dopo l’era di Tony Cairoli. “I ragazzi mostreranno i valori trasmessi dal nove volte campione” ha concluso Copioli. Non meno soddisfatto Thomas Traversini, commissario tecnico FMI. “Li seguo da quando sono molto piccoli” ha rimarcato. “Conosco bene le loro qualità sia umane che tecniche. Ci sono tante squadre che cercano il podio ma noi, come sempre, punteremo al massimo.”

Foto: mxgp.com