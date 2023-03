Supersport Indonesia: La Ducati fa tris, Caricasulo vince gara 2

La Ducati chiude la doppia trasferta oceanica della Supersport con tre vittorie in quattro gare. La doppietta di Nicolò Bulega nell’apertura australiana non è stata un fuoco di paglia, adesso è la Panigale V2 la moto da battere nella serie cadetta. Stavolta è stato Federico Caricasulo a mettere le ali alla moto italiana, centrando la vittoria che varie volte aveva già accarezzato lo scorso anno. Verdetto all’ultimo giro, quando “Carica” ha sfilato con decisione Stefano Manzi autore di una gran rimonta dalla terza fila. Il podio tutto italiano è stato completato da Nicolo Bulega, sempre capoclassifica del Mondiale.

Il ritorno

Federico Caricasulo aspettava questo momento da quattro anni, l’ultimo successo iridato era stato nel 2019 a Portimao, quando correva con la Yamaha. Adesso sono sette i trionfi del pilota italiano in Supersport. Can Oncu è stato protagonista della prima metà della corsa, il turco della Kawasaki era partito con l’idea di bissare il successo del giorno prima. Ma stavolta le gomme le hanno mollato sul più bello, e si è visto superare prima da Caricasulo, poi Manzi e infine da Bulega. A cinque giri dalla fine un Manzi tornato in grande spolvero dopo un sabato difficile (settimo) è andato davanti, dando l’impressione di poterla chiudere. Ma nel giro finale Caricasulo è andato all’attacco, prendendo in contropiede l’ex Moto2. La Yamaha, senza più il fenomenale Dominique Aegerter dei due anni precedenti, sta trovando pane per i suoi denti.

Bulega in controllo

Il dominatore di Phillip Island su questa pista completamente differente non è stato altrettanto efficace, ma con due piazzamenti è riuscito a conservare un piccolo tesoretto di punti: +18 su Manzi, in una classifica Mondiale che vede i primi sei racchiusi in 31 punti. Raffaele De Rosa, molto brillante in avvio, ha poi concluso settimo, due posizioni davanti a Nicholas Spinelli. A fine aprile il Mondiale tornerà in pista ad Assen, la pista di casa della Yamaha Ten Kate di Stefano Manzi: chissà se la storia cambierà.

