Supersport Donington, Manzi brilla sull’asciutto, Navarro sull’acqua

Il team Ten Kate Yamaha è stato l’assoluto protagonista delle prove libere della Supersport a Donington. Nel primo turno, sulla pista asciutta, il miglior tempo è stato siglato da Stefano Manzi con 15 millesimi di vantaggio su Yari Montella con la Ducati del team Barni. Terzo Niccolò Bulega con un distacco di 253 millesimi da Manzi. In grande evidenza il pilota di casa Tom Booth-Amos con la Kawasaki del team MotoZoo, una squadra in forte crescita (leggi l’intervista a Fabio Uccelli). Il primo turno di prove libere è stato interrotto anticipatamente per la caduta di Bahattin Sofuoglu su MV Agusta trasportato poi al centro medico per accertamenti. E’ stato trasportato in ospedale anche Andrea Mantovani che dovrà saltare tutto il week-end di gara per una distorsione al ginocchio sinistro. E’ un’ennesima doccia fredda per il team Evan Bros quest’anno in notevole difficoltà.

Il secondo turno di prove libere di Supersport si è svolto sotto la pioggia con la pista molto bagnata. Il più veloce è stato lo spagnolo Jorge Navarro che ha preceduto la sorpresa di giornata: il thailandese Anupab Sarmoon, sempre su Yamaha. A seguire Raffaele De Rosa e Federico Caricasulo su Ducati. Sesto Stefnao Manzi che comunque appare in gran forma ed è certamente tra i favoriti del week-end. Ottavo Nicolò Bulega,

Nel secondo turno di prove libere il Motozoo ha preferito non far scendere in pista i suoi piloti perché gli altri stavano girando 15 secondi più piano rispetto al turno del mattino sull’asciutto. Sembra che sabato e domenica non piova e il team ha ritenuto opportuno evitare rischi inutili.