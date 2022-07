Supersport: A Donington c’è Mattia Casadei, Tuuli ancora fermo

Il rientro di Niki Tuuli slitta ancora un po’. Il pilota MV Agusta Reparto Corse non tornerà a Donington, il piede seriamente infortunato a Estoril non è ancora guarito del tutto, anche se il recupero sta procedendo senza ulteriori intoppi. Si guarda a Most, ma in Gran Bretagna la sua F3800RC non rimarrà ferma al box. Rivedremo il #27 di Mattia Casadei, al suo terzo evento in Supersport in occasione del round 2022 a Misano, chiuso con una doppia top ten a referto.

Dal 15 al 17 luglio quindi vedremo il pilota riminese di nuovo in azione nel Mondiale delle derivate di serie, affiancando Bahattin Sofuoglu. Stavolta dovrà affrontare una delle piste più iconiche e tecniche presenti nel calendario Supersport, quella di Donington Park, che ospita il quinto round di questa stagione. A differenza di Misano (e di Assen, visitato l’anno scorso con la Supersport), sarà un tracciato tutto da scoprire per Casadei.

Foto: Instagram