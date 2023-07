Superbike, Tom Sykes ancora in ospedale: la nota ufficiale BMW

Tom Sykes ha lasciato Donington Park in pessime condizioni dopo l’incidente avuto nel primo giro di Gara 2. Un brutto highside ha finito per provocargli la frattura di dieci costole e danni anche alla caviglia di sinistra, oltre che al torace. È stato trasportato al Queen’s Medical Center di Nottingham dopo i primi soccorsi ricevuti presso il circuito.

Poco fa BMW ha emesso una nota ufficiale per aggiornare la situazione: “Dopo aver subito la rottura di dieci costole e una piccola frattura alla caviglia sinistra, Tom è ancora in ospedale e probabilmente ha bisogno di restarci ancora qualche giorno. Finora sta bene e vuole ringraziare tutti per gli auguri che ha ricevuto“.

Sykes, addio definitivo al Mondiale Superbike?

A Sykes serviranno dei mesi per guarire e l’apparizione a Donington Park potrebbe essere l’ultima della sua carriera nel Mondiale Superbike. L’inglese compirà 38 anni ad agosto e difficilmente troverà un ingaggio per il 2024.

Dopo l’esperienza conclusa anticipatamente con il Kawasaki Puccetti Racing Team, era stato fortunato a ricevere la chiamata da BMW per sostituire l’infortunato Michael van der Mark. Un’occasione che voleva sfruttare per provare a ottenere una sella anche per il prossimo anno. L’incidente a Donington Park potrebbe aver messo fine a ogni speranza.

