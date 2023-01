Superbike, test Jerez day 2: classifica ore 13, Bautista martella

Oggi secondo e ultimo giorno di test Superbike a Jerez. Come avvenuto ieri, le temperature basse hanno ritardato l’inizio dell’azione in pista. I piloti hanno cominciato a girare dopo le 11, saltando completamente la prima ora prevista.

Il primo a uscire è stato nuovamente Alvaro Bautista, seguito poi dal compagno di squadra Michael Ruben Rinaldi. I due continuano a portare avanti il lavoro sulla nuova Ducati Panigale V4 R, una moto che si comporta in maniera molto simile alla versione 2022 ma che possiede un motore meno aggressivo e che consente di guidare in maniera un po’ più semplice. Da segnalare che i test di sviluppo Pirelli vengono svolti solo dalle cinque squadre ufficiali.

Superbike, test Jerez: la situazione alle ore 13

Bautista alle ore 13 è il più veloce con il tempo di 1’39″038. Il campione in carica SBK ha staccato di 235 millesimi la Kawasaki di Jonathan Rea e di 455 la Ducati del teammate Rinaldi. Quarto tempo per Andrea Locatelli, che con la sua R1 del team Pata Yamaha with Brixx incassa poco più di 7 decimi da Alvaro.

Quarto Alex Lowes con l’altra Ninja ZX-10RR della squadra ufficiale. A poco più di 1″ dalla vetta il rookie Remy Gardner del team GYTR GRT Yamaha. L’australiano sta prendendo sempre più confidenza con la moto. Settima posizione per Scott Redding, che va avanti nel lavoro di sviluppo della nuova BMW M 1000 RR. Dietro di lui Danilo Petrucci, particolarmente felice nel day 1 e ora alla ricerca di migliori sensazioni in sella alla Panigale V4 R. Top 10 completata da Iker Lecuona (Honda) e Philipp Ottl (Ducati Go Eleven)

Mattinata travagliata per Toprak Razgatlioglu, che poco prima delle 12 è stato protagonista di una caduta in curva 13 che ha fatto finire rovinosamente la sua Yamaha R1 contro le barriere. Fortunatamente, nessuna conseguenza fisica per lui. Solo 4 i giri fatti dal turco, che nel pomeriggio cercherà di recuperare e svolgere il lavoro previsto.