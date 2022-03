Superbike, Scott Redding: “BMW… Siamo sulla strada giusta”

Nella due giorni di test Superbike a Misano Scott Redding ha concluso con il 6° crono in 1’34″406, ma è il più veloce del marchio BMW. Il ritardo da Alvaro Bautista (1’33″574) è di nove decimi, ma per il britannico si tratta della prima uscita del 2022 in sella alla sua M1000RR e la Casa tedesca ha portato molti aggiornamenti.

BMW ha portato un serbatoio appositamente adattato per Scott Redding, insieme a un motore migliorato e varie parti del telaio. “Abbiamo lavorato molto sulla geometria e anche testato alcune nuove parti. Ciò ha influito molto sulla moto“, ha spiegato il neo pilota della BMW. “Ecco perché ci siamo concentrati principalmente sull’ottenere il giusto feeling con la moto. È stato molto positivo e ho apprezzato molto i due giorni qui. Abbiamo fatto dei buoni progressi e siamo riusciti a ridurre il divario verso la vetta. Era importante per me“.

La nuova gomma da qualifica SCQ non era disponibile per questo test Superbike, i giri veloci sono stati segnati con la posteriore morbida SCX. “Torno a casa da questo test molto felice“, ha concluso Scott Redding. “Siamo sulla strada giusta e non vedo l’ora che arrivi il test a Barcellona“, in programma il 25 e 26 marzo, prima di presentarsi ad Aragon il 4-5 aprile.

I tre piloti BMW Scott Redding, Eugene Laverty e Loris Baz hanno fatto registrare tempi quasi identici nel test di Misano, assente Michael van der Mark per infortunio. Il capo del team Bonovo Michael Galinski è soddisfatto del primo test stagionale. “Le nuove parti, in particolare i motori che abbiamo ottenuto dalla BMW, sono fantastiche e rappresentano un chiaro miglioramento. Siamo ancora a nove decimi dalla vetta, ma siamo più vicini e siamo riusciti a migliorare continuamente. La squadra è cresciuta insieme. Entrambe le squadre sono ora sullo stesso livello“.