La Superbike si mette alle spalle il periodo pandemico e riparte di slancio: nelle dodici tappe ’22 sono stati 548.275 gli spettatori presenti in circuito. Un successo che ribadisce e conferma lo stretto legame fra Mondiale delle derivate dalla serie e pubblico. Il dato è in crescita anche rispetto al 2019, l’ultima stagione “normale” prima del periodo di restrizioni. Il target è ampiamente migliorabile nella prossima edizione che segnerà il ritorno in calendario di un evento iconico e seguitissimo come Imola. Inoltre il WorldSBK ripartirà dall’Australia nella data consueta di fine febbraio, cioè in coda all’estate australe. Ma come sono andati i vari circuiti rispetto alle stagioni precedenti? Quale ha ‘brillato’ di più a livello di pubblico? Vediamo un po’ di dati.

Il picco Superbike registrato a…

Per il numero più alto dobbiamo andare nella seconda metà di stagione, in Sudamerica. Il Circuito San Juan Villicum, in Argentina, ha registrato 78.549 persone, il massimo dell’intera stagione Superbike. Al secondo posto tocca al Misano World Circuit “Marco Simoncelli” con 65.825. Terzo gradino del podio per Donigton Park, con 51.831 persone presenti per assistere in diretta al round britannico. Nell’ordine troviamo poi Mandalika, Portimao (entrambi con oltre 51.000 persone), Assen, Magny-Cours, Phillip Island, Most, Barcellona, Aragón. La più bassa affluenza infine s’è registrata al Circuito Estoril, che ha ospitato il terzo round del 2022: 19.874 persone presenti sul tracciato portoghese. Per la prima volta però a porte aperte rispetto ai suoi due eventi precedenti.

2015-2022, prima parte di stagione

Guardiamo più da vicino, seguendo l’ordine dei round. Aragón, dopo due anni a porte chiuse, è in discesa rispetto al periodo pre-Covid: 23.325 nel 2019, circa 3000 persone in meno quest’anno. Ad Assen invece nettissimo salto avanti, anzi quasi 50.000 persone è un record nei Paesi Bassi (il precedente era 32.569 nel 2015). Di Estoril abbiamo detto, passiamo all’Italia con Misano: siamo vicinissimi ai livelli pre-pandemia, un segnale decisamente incoraggiante dopo gli 11.000 (obbligati) del 2021. Picco anche nel Regno Unito: nel periodo evidenziato il massimo era stato poco più di 38.000, quest’anno si va oltre le 51.000 presenze. Un salto anche a Most: dopo il massimo consentito di 7000 nel 2021, sono 37.000 quest’anno.

2015-2022, seconda parte di stagione

Anche in Francia si rivedono le cifre dei tre anni pre-Covid, gran balzo in avanti al Montmeló: capienza limitatissima nel 2021, quasi 30.000 persone nel 2022. Pure a Portimao il pubblico ha risposto come in passato, secondo miglior risultato di sempre per l’Argentina. vicinissima al picco del 2018. Più che raddoppiati tifosi Superbike a Mandalika (l’anno scorso con capienza limitata), chiudiamo con l’unica costante flessione. In Australia, che non ha mai avuto restrizioni, è dal 2016 (picco di 61.097) che si registra una costante flessione. Quest’anno si è scesi per la prima volta sotto le 50.000 presenze, 43.549 in totale, il dato peggiore del periodo considerato.

Le vecchie frontiere

A differenza di quanto immaginano gli appassionati di oggi, il WorldSBK non è mai stato così seguito dal pubblico in circuito come al tempo di oggi. Nella famosa epoca d’oro, cioè il ventennio 1990-2010, il grosso delle presenze era concentrato su due tappe di enorme attrattiva: Brands Hatch e Monza. L’Autodromo Nazionale da una decina d’anni è sparito dai radar delle moto, per cui il recupero appare improbabile. Ma a Bands Hatch si corre il British Superbike, quindi portarci il Mondiale sarebbe possibilissimo, basterebbe volere. Più che sicurezza, è una questione di soldi: Brands Hatch è di proprietà di MSV, il promoter del BSB, ormai diventato partner di Dorna per molteplici progetti. Ridare vita al mitico appuntamento del Kent, su un tracciato “old style” e amatissimo dal pubblico (è a soli 30 chilometri dal centro di Londra… ) sarebbe un colpo formidabile per la crescita del WorldSBK. Dorna, pensaci…

Foto: worldsbk.com