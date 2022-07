Superbike, Rea e Kawasaki ancora insieme: “Un passaggio naturale”

Jonathan Rea e Kawasaki Racing Team WorldSBK rinnovano la loro collaborazione per altri due anni. Non una particolare novità, trattandosi di una partnership di grande successo nel Mondiale Superbike, iniziata nel 2015 con sei corone mondiali consecutive. Ma si sa, l’appetito vien mangiando e le due parti vogliono continuare a macinare trionfi insieme. A cominciare dall’assalto al titolo 2022, per riprendere immediatamente la sequenza vincente interrotta l’anno scorso con l’iride di Razgatlioglu.

“Abbiamo condiviso così tanto insieme che è un passaggio naturale.” Jonathan Rea commenta così il fresco rinnovo con Kawasaki. Il vice-campione Superbike in carica, sei volte iridato in sella alla Ninja ZX-10RR, non vede nessun motivo per cambiare colori. “Non è servito un lungo negoziato per decidere di continuare assieme” ha aggiunto Rea. “Nel 2015 Kawasaki mi ha dato l’opportunità di realizzare il sogno che avevo da bambino, vincendo il titolo fin dal nostro primo anno insieme. La mia squadra poi è la mia famiglia.”

La soddisfazione del campione nordirlandese è la stessa di KRT, a cominciare dal team manager Guim Roda. “Fin dal 2015 abbiamo scritto una bella parte di storia del Mondiale Superbike. A 35 anni è nella sua forma migliore e siamo ancora in ballo. Sarà ancora un vero spettacolo per almeno altri due anni.” Lo conferma anche Steve Guttridge, Kawasaki Europe Race Planning Manager: “Il nostro sei volte campione del mondo è innegabilmente parte della famiglia Kawasaki. Ora può infrangere altri record e siamo lieti di fare ancora parte del suo percorso.”