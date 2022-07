MotoGP, a che punto siamo? Ecco la griglia 2023 provvisoria

Annunci ancora da fare, ufficialità che arrivano durante la pausa estiva. La griglia MotoGP 2023 è in composizione, anche se manca ancora qualche tassello. Molto probabilmente qualche pilota attualmente in top class non ci sarà più l’anno prossimo, così come appare difficile contare su qualche pilota al debutto dalla Moto2. Una situazione causata anche dall’addio di Suzuki, che ha provocato un bel terremoto nella categoria. Vediamo cosa sappiamo fino a questo momento.

Stamattina è arrivato l’ultimo annuncio ufficiale, Alex Rins con LCR Honda per i campionati 2023-2024. La prima parte di quello che si preannuncia un rinnovo quasi totale in HRC, tolto Marc Márquez che ha un contratto fino al 2024. Quasi certo Joan Mir per il team factory, per il secondo pilota di Lucio Cecchinello le voci continuano a concentrarsi sul pilota Moto2 Ai Ogura. In Yamaha, blindato il campione MotoGP in carica Fabio Quartararo, anche Franco Morbidelli ha un contratto in essere, ma si parla molto del suo 2023 dopo una prima parte di stagione molto difficile.

Cambio totale anche per due dei quattro ragazzi KTM, ovvero Miguel Oliveira e Raúl Fernández, accostati al team satellite Aprilia, anche se non è ufficiale. Remy Gardner dovrebbe essere riconfermato, pronto a tornare Pol Espargaró? Darryn Binder sembra alla ricerca di un posto in Moto2, mentre Fabio Di Giannantonio ha rinnovato ed il duo Bezzecchi-Marini non dovrebbe muoversi da VR46. In casa Ducati manca ancora l’annuncio sul futuro compagno di squadra di Pecco Bagnaia, mentre per Johann Zarco serve solo la firma vera e propria con Pramac per ufficializzare il rinnovo.

La griglia MotoGP provvisoria

Monster Energy Yamaha: Fabio Quartararo – Franco Morbidelli

Repsol Honda: Marc Márquez – (Joan Mir?)

LCR Honda: Alex Rins – (Ai Ogura?)

Red Bull KTM Factory: Brad Binder – Jack Miller

Tech3 KTM Factory Racing Team: (Remy Gardner?) – (Pol Espargaró?)

Aprilia Factory Racing Team: Aleix Espargaró – Maverick Viñales

RNF Aprilia: (Miguel Oliveira?) – (Raúl Fernández?)

Ducati Team: Pecco Bagnaia – (Bastianini/Martín?)

Pramac Racing: Johann Zarco – (Bastianini/Martín?)

Gresini Racing: Fabio Di Giannantonio – Alex Márquez

VR46 Racing Team: Marco Bezzecchi – Luca Marini

Foto: motogp.com