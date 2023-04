Superbike, Razgatlioglu sottotono ad Assen: ora cerca una svolta

Un venerdì strano per Toprak Razgatlioglu, che al termine delle prove libere Superbike ad Assen ha solo il decimo tempo assoluto. Certamente ci si aspettava di vederlo più avanti in classifica e non a 787 millesimi da Alvaro Bautista.

Presto per fargli il “funerale”, ma se il pilota turco vuole sfruttare questo weekend per recuperare punti sul pilota Ducati deve fare dei miglioramenti nella giornata di sabato. Qualcosa oggi non ha funzionato e il team Pata Yamaha Prometeon deve trovare una soluzione. Neppure Andrea Locatelli, ottavo, ha impressionato al TT Circuit. Le migliori R1 sono quelle di Dominique Aegerter e Remy Gardner del team GYTR GRT, rispettivamente quarto e quinto.

Superbike, Razgatlioglu motiva il 10° posto ad Assen

Razgatlioglu al termine della giornata ha avuto modo di commentare la sua situazione: “In queste sessioni ho cercato di trovar il setup ma non sono felice. Il mio feeling era migliore nel 2022. Spero che domattina miglioreremo, trovando il setup e tornando ad essere più forti. Oggi non ho iniziato bene e non ho finito bene, auspico che domani vada diversamente“.

Il campione del mondo Superbike 2021 auspica di riuscire a compiere i passi avanti giusti nella mattinata di domani, sperando che la pioggia non sconvolga tutti i piani: “Ho bisogno di avere un buon feeling con la moto e poi penso che migliorerò ovunque. Lo scorso anno nella prima sessione ho fatto 1’34″6 e quest’anno le sensazioni con la moto sono un po’ differenti. Proveremo a trovare il giusto setup. Spero di iniziare forte domani. In alcune entrate e uscite di curva mi sento male, perché la moto gira meno. Sembra che non abbiamo migliorato la moto dal 2022. Non abbiamo un solo problema da risolvere, ne abbiamo molti“.

Toprak su obiettivi e… coccodrillo gonfiabile

Razgatlioglu ha ribadito quelli che sono i suoi obiettivi, sia in questo weekend sia nella stagione: “In questo momento non sono forte, però se domani troviamo il corretto setup tornerò ad esserlo. L’obiettivo è sempre quello di lottare per il campionato. Non ho mai vinto in questo circuito e proverò a farlo. Voglio essere sul podio“.

A Toprak è stato chiesto anche cosa ha pensato quando in FP2 si è trovato in pista un coccodrillo gonfiabile: “Mi sono spaventato. Ho visto qualcosa di verde e ho cercato di frenare. Non ho capito di cosa si trattasse, perché arrivavo ad alta velocità. Per fortuna non sono caduto e ho potuto continuare a guidare, ma poi è arrivata la bandiera rossa. La cosa positiva è che nessuno sia caduto“.

Foto: WorldSBK