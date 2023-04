MotoGP, Marc Marquez incantesimo finito: a Jerez col nuovo telaio

Alex Rins ha interrotto l’egemonia di Marc Marquez in casa Honda, fino ad Austin l’unico capace di vincere con la RC-V dopo il trionfo di Cal Crutchlow in Argentina nel 2018. L’ex Suzuki ha spezzato l’incantesimo su uno dei suoi circuiti amuleto e adesso in tanti attendono il bis, a cominciare da Alberto Puig. “Abbiamo dimostrato che dopo le critiche degli ultimi mesi la nostra moto ha un buon potenziale… Avevamo bisogno della sua concentrazione e delle sue prestazioni“.

Alex Rins sfata un tabù

Si dice spesso che la Honda sia una moto con cui solo Marc Marquez può vincere. Invece Alex Rins ha dimostrato che la RC-V è una moto che richiede un certo stile di guida e impegno. Non stanno lavorando per realizzare un prototipo perfetto per un solo pilota, ma la realtà è che solo il campione di Cervera è in grado di adattarsi. È successo nella stagione di esordio in MotoGP (2013), lo ha fatto nel 2021 con il suo rientro dopo l’infortunio, nel 2022 con una moto di dimensioni accresciute. Seguirà la medesima filosofia anche nel 2023, come confermano la pole e il podio di Portimao, prima dell’infortunio al pollice destro. Sfrutta al massimo le aree di vantaggio per mitigare le carenze. Anche se cercare quei limiti può avere conseguenze fatali come successo nel GP del Portogallo.

Il nuovo telaio Kalex per la RC-V

Di recente gli ingegneri HRC stanno riscontrando difficoltà a trovare il giusto baricentro dello sviluppo, nonostante i vari tentativi non siano mancati. Tanto da dover ricorrere ad un costruttore esterno per la realizzazione di un telaio. La Kalex ha allestito il nuovo “scheletro” che doveva essere già pronto per Austin, ma l’assenza di Marc Marquez ha spinto a posticipare il banco d’esame. Per gli uomini Honda e i suoi piloti è quasi un’ultima speranza per questa stagione MotoGP, anche se un raggio di sole è arrivato dal box LCR Honda.

Il team manager Puig ritrova finalmente fiato: “Il duro lavoro di tutti in Giappone e in Europa sta dando i suoi frutti. In HRC stanno facendo del loro meglio per tornare al vertice, tutti stanno lavorando sodo con quell’unico obiettivo in mente. Grazie ad Alex Rins siamo stati in grado di prendere la vittoria come una ricompensa e dimostrare che siamo ancora qui, ancora al lavoro e ancora coinvolti“.

Il ritorno di Marc Marquez

La vittoria ha fatto venire l’acquolina in bocca a Marc Marquez, che assisteva alla gara texana dalla sua dimora di Madrid, con tanto di barbecue… Nei prossimi giorni si sottoporrà ad una nuova visita medica e dovrebbe ricevere l’ok per recarsi a Jerez. “Sicuramente sarà stato contento di questo risultato. Dobbiamo ancora migliorare la moto, ma il potenziale c’è“. La frattura al primo metacarpo della mano destra dovrebbe essere sanata, continua ad allenarsi in palestra a pieno ritmo e fare fisioterapia. “Segue il piano dei medici e sta facendo progressi. Verrà sottoposto a un altro controllo in vista del GP di Spagna per valutare le condizioni dell’osso della mano. Poi avremo un’idea chiara – ha concluso Alberto Puig – di come si è ripreso“.

Foto: MotoGP.com