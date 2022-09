Superbike, Razgatlioglu: misterioso problema nel box Yamaha

Il sabato di Magny-Cours regala poche gioie al campione del mondo Superbike Toprak Razgatlioglu, autore di una strana caduta in Gara-1. Problemi con la leva del freno, già al mattino avevano provveduto a pulire i freni e a cambiare il liquido, la causa resta un mistero. Il pilota turco della Yamaha ha un tasso di errori davvero basso, sul circuito francese era il grande favorito, ma al terzo giro qualcosa è andato storto.

Non si è perso d’animo, ha rialzato la sua R1 e ha dato vita a una splendida rimonta fino all’11° posto, che valgono 5 punti importanti per la classifica. Adesso dista appena due punti dal 2° posto di Jonathan Rea, anche lui autore di un incidente pochi istanti prima, ma la vetta si allontana a +58 punti. Toprak Razgatlioglu non ha saputo dare una spiegazione precisa dell’accaduto. “Non si era rotto niente, ma non capisco perché sia ​​successo. Avevo la sensazione che la leva del freno fosse posizionata diversamente in ogni curva. Dopo la caduta ha funzionato, strano. Avevo avuto problemi con i freni al mattino, abbiamo pulito tutto il sistema e cambiato l’olio, ma ho avuto di nuovo problemi in qualifica“.

Yamaha al lavoro sui freni della R1

Stesso problema in Gara-1 Superbike a Magny-Cours, una pista che prima della caduta gli stava calzando a pennello. “In gara ho dovuto regolare costantemente la leva del freno. Al secondo giro, la leva del freno si è avvicinata sempre di più alle mie dita, poi improvvisamente erano di nuovo più lontana – ha spiegato Toprak Razgatlioglu -. Ho tirato forte e l’effetto frenante completo è iniziato immediatamente. La ruota posteriore si è alzata e ho preferito andare dritto. Uno strano errore, di solito non cado“. Dopo lo scivolone nella ghiaia ha ripreso la sua corsa tutta in rimonta, regalando grandi sorpassi d’autore. “Cinque punti sono meglio di un ritiro“.

Tra sabato e domenica gli uomini della Yamaha saranno al lavoro per evitare che il problema all’impianto frenante si ripeta: “Cambieremo tutte le parti, non ho mai avuto questo problema prima“. Intanto Alvaro Bautista rischia di prendere seriamente il largo in classifica Superbike, ma Toprak non si dà per vinto. “Ci sono ancora molte gare, ora mi concentro sulle due di domenica“, ha concluso il turco. “Mi piace questo circuito, è il mio preferito. Sfortunato anche Johnny… Finora è stato un weekend strano per lui e per me“.