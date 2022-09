MotoGP, la tecnica: Yamaha, il nuovo telaio e il motore 2023 visti da vicino

di Paul Emile Viel/paddock-gp

Le due giornate di test di Misano hanno fornito diversi spunti interessanti, soprattutto in ottica 2023. Su tutti la fatica della Yamaha, arrivata al test di San Marino con tante idee e altrettanto materiale. Tutto per soddisfare un Fabio Quartararo che voleva provare al più presto il nuovo prototipo della M1. Non è un segreto che la macchina di Iwata abbia bisogno di potenza e la prima impressione è che stia andando nella giusta direzione. Lo dimostra anche il tempo del pilota francese che, con il tempo di 1’31.054, ha concluso questi due giorni al comando. Qui i tempi finali dei test

“Classifica vista dall’alto, non dal basso!”

Dopo molti mesi di critiche sulla potenza della sua moto, Yamaha ha reagito, rafforzando anche il suo reparto motori con ingaggi di personale di altissimo profilo come Luca Marmorini, motorista ex Ferrari e Aprilia. Fabio Quartararo ha potuto scoprire questo martedì una prima versione 2023 del quattro cilindri in linea, i primi commenti sono positivi. “È un buon passo avanti. Sono abbastanza contento, considerando che c’è ancora molto tempo prima della prima gara di Portimao che aprirà la prossima stagione” ha sottolineato Fabio Quartararo. “Per essere una prima versione, sono soddisfatto: per la prima volta ho potuto guardare la classifica della velocità massima dall’alto, non dal basso! Va detto quando fanno un buon lavoro, non si parla solo quando le cose vanno male.”

Anche Franco Morbidelli è contento delle novità portate da Yamaha nei test MotoGP a Misano. Tra queste, un motore rivisto e il telaio con cui è andato vicino al titolo nel 2020. “Ho più velocità massima e migliori sensazioni in curva. Abbiamo fatto i passi avanti che volevamo” ha rimarcato il pilota italiano.

Il nuovo telaio Yamaha

Prima di osservare nel dettaglio le evoluzioni del nuovo motore della M1, è interessante approfondire il nuovo telaio. È possibile che Fabio Quartararo decida di utilizzarlo già al GP di Aragon il prossimo fine settimana. Entrambi i piloti Yamaha l’hanno provato, dando feedback molto positivi al riguardo. Il campione MotoGP però ha sottolineato che avevano bisogno di testarlo di più perché non era sicuro che fosse migliore di quello che hanno attualmente.

Il capo del team Massimo Meregalli ha aggiunto che Fabio Quartararo aveva in programma di provare questo telaio di nuovo il prossimo fine settimana ad Aragon. Non è davvero una sorpresa, visto che sia il pilota che il team tecnico hanno rimarcato l’importanza di testare una nuova parte così importante su diversi circuiti. Franco Morbidelli invece non sembra avere lo stesso programma, visto che non ha avuto le stesse sensazioni di Fabio Quartararo.

Un aiuto per Quartararo ad Aragon?

Per quanto riguarda il Campione MotoGP in carica, è interessante che voglia provarlo ad Aragon, perché potrebbe essere indice di ‘urgenza’, vista la sua attuale posizione in Campionato. Pecco Bagnaia ha vinto le ultime quattro gare, il prossimo GP si svolgerà su una pista dove il pilota italiano ha vinto anche l’anno scorso e dove la Yamaha ha tradizionalmente faticato. Sembra quindi che Fabio Quartararo voglia provare questo telaio per vedere se in qualche modo può dargli una boccata d’aria fresca per migliorare le prestazioni e aiutarlo a limitare i danni.

Il telaio stesso non sembra molto diverso dalla versione attuale. È stato facile da individuare durante il test perché non era dipinto di nero, come al solito. Ma le differenze fisiche erano più difficili da individuare. Gli unici che erano visibili dall’esterno sono la piccola protuberanza sul bordo superiore della trave principale non presente sul nuovo telaio, con invece solo un bordo superiore ad angolo retto. Sembra esserci anche una differenza nell’area ritagliata più in alto, sempre sulla trave principale.

Possiamo vedere in questa foto il telaio 2022 che i piloti Yamaha hanno utilizzato finora. La differenza tra i due chassis? Dove sono le ginocchia del pilota.

Il nuovo motore

Ma ciò che ha interessato di più i piloti Yamaha è stato il nuovo motore, in fase di sviluppo per la stagione 2023. Il minimo che possiamo dire è che è stata un’uscita molto positiva. Questo nuovo motore porta più accelerazione e più potenza, e quindi logicamente più velocità massima: possiamo dire che l’obiettivo è stato raggiunto. La prova è anche nei dati: le Yamaha erano in testa alla classifica delle velocità massime, cosa che non accadeva da molto tempo.

Massimo Meregalli ha specificato che il motore 2023 ha permesso ai due piloti di migliorare i propri tempi. In questa stagione Fabio Quartararo si è regolarmente lamentato di dover dare sempre il 100% per cercare di stare al passo con le Ducati. Sembra che ora, con il nuovo motore più potente, non debba spingere così tanto e questo gli permette di controllare le cose più facilmente. Se riuscirà a farlo nel 2023, la sua vita in MotoGP sarà certo molto più facile.

Sarà importante anche per Franco Morbidelli, visto che finora ha faticato a scalare la vetta della classifica. Se l’aumento di potenza consentirà loro di migliorare i propri tempi, anche il pilota italiano potrebbe riprendere fiducia.

Yamaha, lavori in corso

Gli ingegneri Yamaha hanno ovviamente bisogno di molto più tempo in pista con il motore 2023 per portarlo al massimo delle sue potenzialità. Infatti, con più potenza, devono riadattare tutta l’elettronica e le loro impostazioni per ottenere il massimo. Quindi potenzialmente c’è ancora un po’ di margine per quanto riguarda la velocità massima della Yamaha, mentre iniziano a capire come controllare al meglio la loro nuova potenza.

In questa foto possiamo già vedere un modo con questo nuovo, più imponente sistema aerodinamico. Le alette sono più grandi di prima, pur perdendo il “mento” che sporgeva dalla parte anteriore della presa d’aria. Una cosa interessante però è il ‘labbro’ aggressivo sul bordo posteriore dell’ala, per creare più carico aerodinamico.

Si sono evolute anche le alette laterali, disposte ai lati della carena. Yamaha ha fatto del suo meglio per nascondere le modifiche apportate, ma possiamo confermare che hanno una superficie superiore più ampia. Un maggior carico aerodinamico può aiutare a gestire l’aumento di potenza.

I piloti Yamaha hanno anche fatto alcuni giri senza queste alette laterali, al fine di misurare la quantità di carico aerodinamico da queste appendici.

Sempre nella foto in alto si può vedere anche la nuova presa d’aria. È probabile che Yamaha intenda unire questa presa d’aria al motore 2023. I costruttori spesso modificano la presa d’aria e l’airbox per farli funzionare con un nuovo motore. Cercano di trovare quanta più potenza possibile, ma cercano anche di mantenere la massima maneggevolezza possibile con quella potenza.

Prime risposte a Quartararo

Nel complesso, il test di Misano è stato molto positivo per Yamaha. Hanno trovato accelerazione, potenza e velocità massima, tutto ciò che Fabio Quartararo ha chiesto da quando ha iniziato a guidare la M1 nel 2019. Ma soprattutto, sembra che la loro prima versione di un telaio 2023 abbia molti più aspetti positivi che negativi. Il pilota francese sembra soddisfatto perché ha spesso affermato che la Yamaha ha faticato all’avantreno in questa stagione e che devono studiare qualche miglioramento per migliorare il feeling. Sembra che Yamaha si stia già preparando per essere in ottima forma per il 2023!

Foto: Dorna Sports

