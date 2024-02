Superbike, presentato il team GRT Yamaha: con Aegerter e Gardner si sogna

Oggi pomeriggio al Misano World Circuit Marco Simoncelli si è svolto l’evento di presentazione del team GYTR GRT Yamaha per la stagione Superbike 2024. La squadra diretta da Filippo Conti ha confermato Remy Gardner e Dominique Aegerter, che dopo un anno da rookie sono pronti ad alzare il loro livello. L’australiano è andato forte nei test pre-campionato, mentre lo svizzero è stato sfortunato e non ha potuto girare a causa di un’infezione virale. Lo rivedremo in azione a Phillip Island in tempo per l’ultimo test del 19-20 febbraio.

Superbike 2024, il team GYTR GRT Yamaha è ambizioso

Aegerter ha grande voglia di tornare in sella alla sua moto e di dimostrare il suo valore: “Non vedo l’ora di iniziare la stagione 2024! Purtroppo non ho potuto partecipare al test di gennaio perché mi sto ancora riprendendo dall’infezione virale, ma sono ansioso di godermi il primo round a Phillip Island. L’anno scorso abbiamo terminato il campionato alla grande, l’obiettivo è continuare a migliorare e lottare costantemente per le prime posizioni. Mi piacerebbe salire di nuovo sul podio durante la stagione e provare a vincere la mia prima gara nel WorldSBK“.

Gardner, forte di una pre-season finora brillante, è sua volta molto motivato a fare bene: “La nostra stagione di debutto è stata positiva, abbiamo continuato a progredire ogni round e capirci gli uni con gli altri. Sono fiducioso che potremo avere un 2024 entusiasmante, inoltre le sessioni di test che abbiamo avuto sono state molto produttive. L’obiettivo è quello di rimanere regolarmente nei primi posti e di migliorare a ogni gara, con l’obiettivo di conquistare il mio primo podio in WorldSBK“.

Il team manager Conti si aspetta un salto di qualità dai suoi piloti e risultati importanti, c’è il potenziale per fare molto bene: “Siamo tutti entusiasti per questo 2024 in arrivo. Avere Dominique e Remy con noi per un’altra stagione significa che possiamo continuare a progredire e riprendere da dove abbiamo lasciato lo scorso anno. Entrambi hanno avuto una stagione di debutto positiva, terminando alla grande, il che ci dà molta fiducia per il prossimo campionato, dove vorremmo lottare regolarmente per i primi posti. Voglio ringraziare la Yamaha per il grande supporto che ci dà ogni anno. Allo stesso modo, desidero ringraziare tutti i partner che ci sosterranno ancora una volta, così come sono lieto di dare il benvenuto ai nuovi che saranno fondamentali per i risultati del team“.

4 Immagini