Superbike da pazzi: la Ducati castrata di altri 250 giri

La Superbike è sempre stato un Mondiale A-normale, per usare l’espressione resa celebre dagli autori di Frankestein Junior, un cult del cinema horror-demenziale anni ’70. Sovvertire le regole era la chiave del successo della SBK aai vecchi tempi, ma chi ne ha in meno le redini oggi conosce poco i trascorsi. Così prendono una decisione più grottesca dell’altra, pensando di fare il bene dello spettacolo. Alla vigilia di Imola, gara di casa della Ducati, la Federmoto Internazionale imporrà un’altra sforbiciata al limite massimo dei giri motore della Ducati. Ad inizio Mondiale erano 16.100, dal round quattro, cioè alla vigilia della tappa Barcellona sono stati ridotti a 15.850, qui i dettagli. Da venerdi 14 luglio in avanti, per almeno tre round (Imola, Most e Magny Cours) saranno 15.600. Cioè 900 in meno della versione stradale dello stesso identico modello.

I dominatori creano grande interesse

In Superbike, oggi, c’è un equivoco di fondo. Gira convinzione che il Mondiale, per essere spettacolare e quindi più seguito, debba proporre un risultato diverso ogni gara. Cioè, secondo tanti, più vincitori, più show. Peccato che nello sport viga la regola opposta e contraria: i grandi cicli di dominio creano fascino, interesse e mille motivi d’interesse. Se non altro per la banalissima ragione che battere chi vince sempre diventa una sfida nella sfida. Vale nel calcio, nel basket, nel tennis, dovunque. Pensate alla F1: quest’anno la Red Bull ha vinto 10 GP su 10, otto dei quali con Max Versappen che prima di metà cammino ha già praticamente in mano il terzo Mondiale. Eppure tutti i principali indicatori del successo sono in impennata: glamour, audience TV e spettatori in circuito. Nello scorso week end a Silverstone erano 480 mila, e gran parte dei circuiti F1 da qui alla fine del Mondiale sono sold out con mesi d’anticipo. Vale anche per la Superbike: due settimane fa a Donington 71 mila persone, come l’anno scorso, dieci volte tanto pochi anni fa. Ergo: il dominio di Bautista, tantomeno meno quello di Super Max, non fa piangere le casse.

Non servirà a niente

Certo, come ogni cosa della vita dipende da che parte si guardi. Così come in F1 la Ferrari (che non vince dal..2007) si lamenta, tirandosi in scia tutto il carozzone mediatico che cade a lutto ogni volta Verstappen taglia il traguardo, anche in Superbike chi vince festeggia e chi perde…protesta. Prima di Alvaro Bautista nel mirino c’era Jonathan Rea, sei Mondiali di fila, adesso tocca alla Ducati. 16 vittorie in 18 gare, significa che Yamaha si è appena consolata (Toprak Razgtalioglu due successi), mentre Kawasaki, Honda e BMW non ci hanno messo mano. Le ultime due, e in particolare i tedeschi, sono coloro che oggi, in Superbike investono di più. Quindi è naturale che vorrebbero avere anche loro fette di gloria, per cui è tutto un lavoro ai fianchi di FIM e Dorna. Il problema è che se Yamaha (e qualche volta Kawasaki) un pò se la giocano, e hanno il podio come consolazione, le due corazzate (Honda e BMW, appunto) non ci vanno neanche vicine. Buio totale, nonostante aiuti ed aiutini che il regolamento concede loro. Fino all’anno scorso c’erano le “concessioni”, adesso anche le “super concessioni”. Significa che da Imola in poi entrambe le Marche avranno praticamente piena libertà di modificare il telaio, prototipizzandolo a piacimento. Con quali vantaggi? Nel week end si vedrà.