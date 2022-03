Superbike new look: la spinta del passato, un ponte verso il futuro

Nell’apertura della Superbike al Motorland Aragon, il 9-10 aprile, vi balzeranno all’occhio parecchie novità. Il Mondiale più amato dagli appassionati duri e puri infatti ha dato una bella rinfrescata ai suoi marchi identitari, a cominciare dall’ormai mitico acronimo SBK. Tre lettere che ci richiamano istantantaneamente il fascino, l’adrenalina e l’amore che la Superbike ha scatenato dal 1988 in avanti.

Spinta dal passato, alla conquista del futuro

Il concept delle nuove grafiche è azzeccato perchè non segna un punto di rottura, ma anzi calca la mano sull’eredità che la Superbike, o per meglio dire SBK, ha costruito in tutti questi anni. L’immagine che vedete in apertura è particolarmente affascinante: guardarla è come sentire odore di benzina, il calore degli scarichi, il fantastico rombo delle maxi moto derivate dalla serie. La particolare scelta del designer richiama il concetto di “rudezza”, nell’accezione di “genuinità” e contatto con gli appassionati che da sempre è il principale motivo di successo. Non è un caso che SBK non sia mai stato considerato un “semplice” campionato del mondo di motociclismo, ma anche un fenomeno di costume, un modo di essere e di vivere sport e passione.

L’evoluzione del logo SBK dalla nascita del Mondiale fino ad oggi

Alla conquista di un pubblico nuovo

Gli obiettivi di questa operazione novità li spiega Francesco Valentino, marketing e sponsor senior manager di WorldSBK. E’ la società della galassia Dorna cui è affidata la gestione del Mondiale. “Abbiamo perseguito l’obiettivo di evolvere l’identità del Brand al fine di precorrere o quanto meno assecondare i cambiamenti in continua successione nel mondo della comunicazione. Cioè di facilitarne la sua fruizione nei media digitali. Non ultimo, di intercettare le preferenze, i gusti e le tendenze di un’audience ancora più giovane e dinamica che rappresenta, per SBK, una fascia di mercato non ancora del tutto esplorata“.

La Superbike 2022 sarà stellare

Il 2021 è stata una stagione memorabile per la Superbike. Il fantastico confronto fra l’astro nascente Toprak Razgatlioglu e il sei volte iridato Jonathan Rea ha conquistato tutti, e la prossima potrebbe essere anche meglio. Perchè la Ducati punta di nuovo su Alvaro Bautista, senza contare il jolly BMW con il neoacquisto Scott Redding. “Modernità e Dinamicità sono le due parole chiave che hanno guidato il nostro lavoro” continua Valentino. “Ma mai, neppure per un momento, abbiamo voluto dimenticare o anche solo mettere da parte lo spirito guida della Superbike che da sempre la caratterizza, la differenzia, la identifica: l’autenticità. L’assoluta e irriducibile relazione tra l’uomo e la macchina, tra l’ingegno e la meccanica, tra la passione e la competizione”