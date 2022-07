Superbike: Michael van der Mark e BMW, avanti insieme nel 2023

Ufficializzato un altro tassello per quanto riguarda la griglia Superbike 2023. BMW Motorrad WorldSBK Team continua a riporre la sua fiducia anche in Michael van der Mark: un bel segnale per il pilota di Gouda, attualmente alle prese con un altro importante infortunio. Di oggi il rinnovo per la prossima stagione, affiancherà nuovamente Scott Redding. Confermata quindi in toto la line-up attuale del marchio tedesco, che per la prima volta dal 2019 manterrà la coppia di piloti invariata per due stagioni consecutive.

“Sono lieto di continuare con la famiglia BMW” ha dichiarato Michael van der Mark. Ammettendo anche che “Finora non sta andando come avrei voluto, ma le cose non si possono cambiare. Ora l’importante è tornare in forma, ma devo seguire le indicazioni dei dottori per poi capire quando potrò tornare a competere.” Soddisfazione anche da parte di Marc Bongers, BMW Motorrad Motorsport Director: “Il suo contributo allo sviluppo della M RR fin dalla prima stagione Superbike insieme è stato molto importante. Sfortunatamente è stato condizionato dagli infortuni, ma abbiamo fiducia in lui. Siamo sicuri che tornerà presto al suo stato di forma originario.”

Foto: worldsbk.com