Pista di casa sì ma tutta da scoprire. Lorenzo Baldassarri vive a Rimini, a meno di cento chilometri da Imola, però non ha mai girato sul circuito del Santerno, neppure da ragazzino. Quando ha partecipato al CIV si correva a Monza e non ad Imola. Baldassarri ha fatto poi il CEV, la Rookies Cup ed il Motomondiale approdando al paddock della Superbike solo nel 2022 quando non era in calendario. A pochi giorni dall’ Italian Round le emozioni sono tante ed intense. In questa stagione non ha ancora conquistato dei risultati particolarmente importanti tuttavia ha mostrato un buon potenziale in sella alla Yamaha del team GMT94.

“Non vedo l’ora arrivi il week-end – dice Lorenzo Baldassarri a Corsedimoto – Sono molto carico, motivato e vorrei mettere a frutto i miglioramenti che riguardano tutto il pacchetto: sia la guida che la moto. Cercheremo di andare in progressione migliorando turno dopo turno e gara dopo gara”.

Imola è forse una tra le pochissime piste completamente nuove per te. Sei già andato a fare un giro almeno a piedi?

“Può sembrare strano ma in moto non ho mai girato ad Imola, non conosco il circuito. Ho guardato però dei video e ci sono stato con la bicicletta. Penso comunque che mi addica. E’ una pista bellissima, molto tecnica, non è semplice da imparare ma cercherò di farlo più in fretta possibile ed acquisire velocità rapidamente anche perché nel week-end di gara non c’è molto tempo ed è un attimo che arrivino qualifica e la gara”.

In questo periodo si parla tanto di mercato. Novità in vista del 2024?

“Per il 2024 ancora non so. Ci sta lavorando il mio manager Emilio Alzamora. Al momento preferisco rimanere concentrato sulle gare che ne abbiamo prima della pausa. Del 2024 ne parleremo poi ad agosto”.

Foto social Lorenzo Baldassarri