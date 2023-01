Superbike: la festa Ducati Go Eleven accende la stagione 2023

Una livrea leggermente rinnovata, ma la stessa determinazione a fare bene. Go Eleven, Philipp Oettl e la sua Ducati Panigale V4-R hanno aperto ufficialmente il Mondiale Superbike 2023 con la grande festa di presentazione svolta sabato scorso nella sede della squadra a Cherasco, in provincia di Cuneo. Oltre agli ovvi protagonisti, dal patron Gianni Ramello al pilota tedesco, anche Ruben Xaus, ospite d’onore per questo evento che ha inaugurato la nuova stagione del team piemontese.

Go Eleven, cosa cambia

Come detto si sono piccoli cambiamenti sulla Ducati Panigale V4-R di Go Eleven: colori leggermente rinnovati, più alcuni aggiornamenti da utilizzare nel prossimo campionato. Il più visibile è lo scarico in versione alta, ma ci sono anche serbatoio e sella completamente rinnovati, così come le appendici aerodinamiche. Non è tutto, gli ultimi aggiornamenti infatti verranno installati nei prossimi giorni. I primi test dell’anno non sono poi così lontani: nei giorni 25-26 gennaio si corre a Jerez, 31 gennaio e 1 febbraio si va a Portimao.

Verso i primi test

Philipp Oettl è pronto per la nuova stagione: “Ho visto la moto 2023, era quasi in versione definitiva, ed è stupenda. Il design non è molto differente, ma ci sono diversi aggiornamenti tecnici! Ora non vedo l’ora che arrivino i primi test pre-stagionali. La pausa invernale è stata corta, mi sono allenato molto, anche con la mia moto stradale, ma ora voglio tornare sulla mia Superbike e tornare al lavoro con tutta la squadra.”

Dopo la serata celebrativa è tempo di mettersi al lavoro, come sottolineato anche da Gianni Ramello, team owner Go Eleven: “Non vediamo l’ora di scendere in pista tra pochi giorni nei primi test, così da compararci ai nostri avversari ed avere una prima idea della stagione. Anche se nei test cosa conta di più è il lavoro di sviluppo della moto e del feeling del pilota in sella.”

Foto: Alberto Scarzello/Go Eleven