Superbike, Jonathan Rea e rinnovo con Kawasaki: il consiglio di Fogarty

Dopo uno stop di un mese il Mondiale Superbike ritornerà in scena a Donington dal 15 al 17 luglio. Su questo tracciato, nel 1992, Carl Fogarty ha firmato il primo dei suoi 59 successi iridati, battendo da pilota satellite Ducati lo squadrone Ducati, allora capitanano da Raymond Roche. Fu la prima scintilla di una travolgente serie di vittorie, impreziosita dalla conquista di quattro titoli Mondiali, tutti con la Rossa. Foggy segue ancora molto assiduamente il campionato. Quindi è in grado di passare in rassegna diversi argomenti, a cominciare dalla leadership di Alvaro Bautista in sella alla Ducati fino al futuro di Jonathan Rea e alla rivalità con Toprak Razgatlioglu.

Bautista e la stagione Superbike 2019

Il successo di Bautista con la Panigale V4R è sicuramente una delle note che il fuoriclasse britannico affronta con maggior entusiasmo. Insieme al marchio emiliano ha gareggiato per otto stagioni segnando un poker di vittorie iridate che ha fatto storia negli anni Novanta. “Devo ammettere che quando hanno firmato di nuovo per il 2022, ho pensato che fosse un errore“. Nel 2019 Alvaro si trovava in una situazione simile, ma nella seconda parte del campionato Superbike si è visto sorpassare dalla Kawasaki di Rea. Giunto a metà dell’opera, l’alfiere spagnolo non dovrà subire abbassamenti di concentrazione. “Spero che abbia imparato da quell’errore e che sia concentrato, lui e Ducati sono davvero fantastici da vedere… Anche tre anni fa stava accadendo ciò, ma poi non so cosa sia successo“.

La sfida Rea vs Razgatlioglu

Mentre Alvaro Bautista s’invola da leader, alle sue spalle va in scena la grande contesa fra Toprak Razgatlioglu e Jonatahn Rea. Una sfida che in futuro verrà ricordata a lungo per la sua dose di spettacolo ed emozione che sta regalando già dal 2021. “Alvaro è seduto a guardarli perché probabilmente si faranno fuori di nuovo a vicenda, come hanno fatto ad Assen. Sono entrambi molto affamati, vogliono davvero vincere e sono anche molto, molto veloci. Ovviamente hanno età diverse e Toprak mi piace molto… Se non dovesse andare bene in moto potrebbe essere uno stuntman!“.

Il rinnovo di Jonathan Rea

In ogni caso Bautista deve stare molto attento a Rea. Il sei volte iridato ha ancora fame e vuole essere il numero 1: “Spesso si sverniciano ed è fantastico da ammirare“, ha proseguito Carl Fogarty a WorldSBK.com. Saranno settimane intense per Jonathan, alla ricerca di un rinnovo di contratto che rispecchi le sue aspettative, economiche ma soprattutto tecniche. Ma non firmare con Kawasaki sarebbe un errore che potrebbe pagare a caro prezzo, come capitato nel 1996, quando il campione britannico lasciò Ducati per passare in Honda, prima di fare dietrofront un anno dopo. “Penso che potrebbe essere un grande ambasciatore per Kawasaki una volta finita la sua carriera. Io resterei là, soprattutto dopo l’errore che ho fatto“. Errore che pare abbia compiuto anche Scott Redding nel trasferimento in BMW: “Non ho mai capito cosa sia successo con la Ducati. Scommetto che vorrebbe essere su una Ducati adesso“.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri