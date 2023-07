Superbike, Jonathan Rea: cosa aspettarsi nel round a Most?

La lotta per il titolo Superbike non è affar suo, ma Jonathan Rea ottenere il massimo possibile con il suo pacchetto tecnico. Gli piacerebbe tornare a vincere una gara, cosa che non gli è mai riuscita nel 2023, e punta a concludere il campionato al terzo posto. Ora ha Andrea Locatelli davanti in classifica di 7 punti e in questo weekend a Most conta di effettuare il sorpasso.

Superbike, cosa si aspetta Rea a Most?

Rea spera di fare un buon fine settimana in Repubblica Ceca, anche se il circuito non è uno dei suoi preferiti: “Most è una pista relativamente nuova per il calendario e ci abbiamo corso due volte. Quindi, non disponiamo di un quantitativo elevato di dati rispetto ad altri circuiti. È un tracciato difficile, perché contiene un po’ di tutto. Ci sono sezioni stop-start, altre fluide e molti cambi di direzione. È fondamentale avere una buona messa a punto. Questo sarà l’obiettivo principale da venerdì mattina, lavorando soprattutto per le gare lunghe“.

Il sei volte campione del mondo Superbike si aspetta un weekend tutt’altro che semplice, però ha chiari i suoi obiettivi: “Speriamo di avere un tempo costante e di trovare buon feeling. È una pista su cui ho faticato in passato, ho dovuto lottare un po’ con la natura del posto. Le ultime gare sono state positive, ho battagliato per il podio e sono stato sempre in top 5. Vogliamo mantenere questa tendenza ottenendo buoni risultati prima della pausa estiva“.

I precedenti di Jonny in Repubblica Ceca

Rea non ha mai vinto a Most. Nel 2021 si ritirò in Gara 1 a causa di una caduta, poi concluse al terzo posto le altre due manche. Nel 2022 ha fatto quarto, secondo e terzo nelle tre gare del weekend.

Il pilota nord-irlandese quest’anno è in una condizione tecnica peggiore rispetto alle scorse due stagioni, quindi probabilmente dovrà lottare per acciuffare il podio. Vedremo cosa riserverà il fine settimana a lui e Kawasaki.

