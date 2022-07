Superbike, Jonathan Rea: a Donington con un solo obiettivo

Il quinto round del Mondiale Superbike prenderà il via a Donington Park, nel Regno Unito, dal 15 al 17 luglio. Jonathan Rea conta sull’atmosfera casalinga per provare a ridurre il gap in classifica iridata, che lo vede al secondo posto con 36 punti di distacco dal leader Alvaro Bautista. Le alte temperature previste oltre la media potrebbero giocare un ruolo primario nella scelta delle gomme e nella messa a punto della moto in vista delle due gare principali.

Jonathan Rea gioca in casa

Nelle prime quattro gare del campionato Superbike 2022 ha ottenuto 6 vittorie e 7 podi. Dopo l’ultimo round a Misano, Jonathan Rea e il suo collega di box Alex Lowes hanno tenuto un test al MotorLand di Aragon a fine giugno, prima di volare in Giappone per i preparativi in vista della 8 Ore di Suzuka. “È molto bello affrontare la mia gara di casa. È molto emozionante perché molti dei miei amici e della mia famiglia verranno a trovarmi – ha dichiarato il sei volte campione del mondo -. Mi fa sempre piacere vedere i volti dei tifosi di casa che mi seguono dai tempi del BSB. Ora il paddock è più aperto rispetto all’anno scorso, quindi sarà bello stare in mezzo a loro e assaporare l’atmosfera di una gara di casa“.

Le tappe della Superbike

Il campionato Superbike riprende dopo oltre un mese di stop, fra due settimane si trasferirà in Repubblica Ceca e poi sarà la volta della pausa estiva, con il rientro previsto a settembre. “Sembra che sia passato molto tempo dall’ultima volta che abbiamo corso, ma siamo stati in moto – ha aggiunto Jonathan Rea -. Abbiamo fatto dei test privati ad Aragon e anche dei preparativi per la 8 Ore di Suzuka. Di recente ho avuto molto tempo a disposizione in moto. Non vedo l’ora di fare i primi giri a Donington perché è una pista che mi piace molto. È un circuito diviso in due metà. Una veloce e scorrevole, ma verso la fine è molto stop/start. La Ninja ZX-10RR ha una buona storia a Donington e ho già ottenuto alcune vittorie. L’obiettivo è vincere, quindi sono entusiasta di vedere cosa riusciremo a fare“.