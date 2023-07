La sfida Superbike a Imola parte come meglio non si poteva: Toprak Razgatlioglu svetta nelle prime prove, con Jonathan Rea a soli tre millesimi e Alvaro Bautista in scia ai due rivali. Uno scenario entusiasmante.Il turco della Yamaha ha girato in 1’47″661, siamo ancora molto distanti dai riferimenti 2019. Il giro veloce in gara Chaz Davies con la Ducati in 1’45″727. Il primato assoluto di Imola appartiene allo stesso pilota gallese, 1’45″180, sempre realizzato nell’ultima edizione disputata.

Scenario da battaglia

Su un tracciato così tecnico e anche abbastanza lungo fa impressione l’entità dei distacchi. Jonathan Rea ha pagato appena tre millesimi e sarebbe andato in testa se non avesse trovato Xavi Vierge nell’ultima traiettoria. Bautista è a soli 27 millesimi. La Ducati qui non pagherà granchè il depotenziamento stabilito dalla Federmoto, come ci aveva anticipato il coordinatore tecnico Marco Zambenedetti (qui il quadro tecnico). Bautista è stato il più veloce sul dritto, a 286,1 km/h. Inoltre Alvarito, nonostante il vantaggio abissale nella classifica Mondiale, sarà motivatissimo. Vincere anche con meno giri sarebbe una bella rivincita per il campione del Mondo. Che qui a Imola ha ancora sullo stomaco le polemiche di quattro anni fa, quando tanti appassionati lo accusarono di aver capeggiato il rifiuto dei piloti a correre gara 2 con il bagnato.

Ducati super

Hai voglia di tagliere i giri, la Panigale V4 R sembra inarrestabile. In questo primo scorcio di week end sono andate tutte forte, anche quelle satellite. Infatti Axel Bassani è quarto, davanti a Danilo Petrucci e in scia alla Rossa ufficiale di Michael Rinaldi. Per quello che conta (poco) il primo turno ha evidenziato più o meno gli stessi valori di sempre, con BMW e Honda molto indietro nonostante il nuovo giro di superconcessioni. Le due squadre cambiano assetti e telai interi, tanto che ormai sono MotoGP mascherate, ma non ne vengono fuori. Con la M1000RR tedesca Garrett Gerloff è nono davanti a Scott Redding, che domani annuncerà il rinnovo BMW. La migliore (si fa per dire) Honda è 14° con Xavi Vierge.

Appuntamento alle 15:00

Il programma Superbike di Imola prosegue alle 15:00 con la seconda delle tre sessioni di preparazione alle gare del week end (qui tutti gli orari). Saranno 45 minuti fondamentali, perchè si girerà nelle stesse identiche condizioni ambientali previste per le sfide sulla lunga distanza, sabato e domenica. Il meteo prevede temperature torride, per cui sarà interessante verificare la tenuta di gomme, veicoli e soprattutto piloti. Il Santerno non dà respiro, affrontarlo in queste condizioni sarà un inferno.

Foto: Silvio Tosseghini