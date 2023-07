MotoGP, Pol Espargaró: la replica alle voci di mercato

MotoGP News

Pol Espargaró è sempre più vicino al ritorno in MotoGP, previsto agli inizi di agosto sulla pista di Silverstone. Il pilota della GasGas ha chiarito di voler continuare a gareggiare e sta lavorando per tornare al cento per cento dopo l’infortunio di Portimao.

Il ritorno di Pol

Nei giorni scorsi l’alfiere di Granollers ha guidato di nuovo una KTM al Montmelò, a distanza di quattro mesi da quel terribile infortunio rimediato nella seconda sessione di prove libere all’Algarve. In un’intervista su Catalunya Radio afferma di essere quasi guarito e d non vedere l’ora di rimontare in sella alla RC16, per partecipare al suo primo Gran Premio della stagione MotoGP 2023. “Sarà una mezza stagione intensa, non ho fatto nessuna gara. Soprattutto con questo nuovo format, in cui venerdì devi spingere e sabato hai la gara, dovrò adattarmi. Voglio tornare allo stress di gara, mi manca“.

Buone le prime impressioni dopo essere tornato ad allenarsi in moto. “L’altro giorno mi sono allenato al circuito di Catalunya. Mi hanno offerto un buco per farmi allenare e vi ringrazio molto, perché ora gli sforzi devono essere fatti da tutti. Mi hanno dato la possibilità di allenarmi la mattina, è stata dura con il caldo, ma sono riuscito a fare 40 o 50 giri. Ho qualche fastidio, ma niente che mi impedisca di andare in moto“, ha raccontato Pol Espargaró. Ricorda ben poco dell’incidente di Portimao, ma sicuramente è “il peggior infortunio della mia carriera… Forse l’incidente è stato così traumatico che il mio cervello ha bloccato tutto e non ricordo molto bene. Quando ho parlato con la squadra, mi ha spiegato cosa è successo“.

Si riparte da Silverstone

Nei primi giorni dopo l’accaduto il minore dei fratelli Espargaró aveva persino meditato l’infortunio, costretto a letto senza neppure poter mangiare regolarmente, nutrendosi con una cannuccia e con diverse fratture vertebrali. “Tutti i piloti rischiano la vita e lo accettano. Non te ne accorgi finché non succede a te o a un pilota vicino, da un momento all’altro puoi avere una caduta e tutto va a puttane“.

L’episodio di Portimao potrebbe persino compromettere il suo futuro in MotoGP, dal momento che Pedro Acosta potrebbe ambire al suo posto. “Ho sentito le voci. La mia prima intenzione è quella di recuperare e tornare alla mia vita normale. Non solo andare in moto, ma anche portare le mie figlie all’asilo. Ho un contratto di due anni e vedrò cosa fare alla fine del 2024… Hanno bisogno di me sulla moto, mi merito questo posto“.