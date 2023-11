Superbike, Dovizioso: “Razgatlioglu può cambiare la BMW”

Nel 2024 ci saranno diverse novità nel Mondiale Superbike tra nuovo regolamento tecnico e piloti che cambieranno team. Dovrebbe essere un anno molto interessante. Tra coloro che hanno scelto di cambiare colori ci sono Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, che hanno firmato rispettivamente con BMW e Yamaha. Due campioni che cercavano nuove motivazioni e che sperano di avere successo.

Superbike, Dovizioso su Rea e Razgatlioglu

Gli appassionati sono curiosi di vedere cosa riusciranno a fare i due rivali. Tra coloro che guardano con interesse il WorldSBK c’è anche Andrea Dovizioso, che in occasione di EICMA ha parlato dei trasferimenti dei due piloti: “Penso che Toprak in due anni potrà cambiare la situazione e diventare competitivo con la BMW. Voglio che Rea faccia bene con la Yamaha. Non so se Jerez sia stato un test veritiero, perché lì la R1 era stata forte nel weekend di gara e non so se funzioni bene su quella pista. Penso che debba provare su tracciati differenti per capire il reale potenziale. Inoltre, devono lavorare un po’ per compiere un passo avanti e lottare con la Ducati“.

Dovizioso comprende le decisioni di Razgatlioglu e Rea, che dopo degli anni con lo stesso marchio hanno preferito cambiare aria e sposare nuovi progetti: “Jonathan non aveva più feeling con la Kawasaki. Non so quanto fosse competitiva la moto, però le sensazioni non erano così buone come in passato quando lottava per il campionato. Aveva bisogno di un cambiamento. Toprak aveva una situazione confortevole in Yamaha, ma gli serviva cambiare per ottenere maggiore supporto. Non so se BMW sia abbastanza brava da fare un passo e battagliare per il titolo, però possiede una buona organizzazione per poter spingere. Vedremo se funzionerà. Il cambiamento è stato positivo per tutti“.

A differenza di Jonny, che ha guidato la R1 nel test a Jerez, Razgatlioglu dovrà aspettare dicembre per salire sulla M 1000 RR. La guiderà prima a Portimao e poi proprio a Jerez, sperando di trovare delle condizioni climatiche ideali per iniziare a capire la moto e dare i giusti feedback agli ingegneri.

Foto: Yamaha