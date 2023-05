Superbike Catalunya, Prove 3: Bautista spaventoso, Rea e Toprak a oltre 1″

La terza sessione di prove libere Superbike in Catalunya ha visto Alvaro Bautista schiacciare tutti. Nel suo ultimo tentativo ha stampato un tempo di 1’40″573, staccando di ben 967 millesimi il secondo in classifica, Andrea Locatelli con la Yamaha. Il campione in carica si candida per prendersi la Superpole e poi fare tripletta di vittorie. Il suo passo è superiore a quello di tutti gli altri.

Superbike Barcellona, Bautista verso un altro dominio

Terzo tempo per l’altra Ducati del team Aruba Racing, quella guidata da Michael Ruben Rinaldi, che incassa un secondo da Bautista. Bene Garrett Gerloff, quarto con la BMW del team Bonovo. Dietro di lui la Honda di Xavi Vierge e la Panigale V4 R di Axel Bassani. Rispettivamente settimo e ottavo Jonathan Rea e Toprak Razgatlioglu, che dovranno cercare di limitare i danni in questo weekend a Barcellona. Top 10 chiusa da Remy Gardner e Scott Redding. Undicesimo crono per Danilo Petrucci.

Bautista vola, poi c’è un gruppetto che ha dei tempi simili. Se per la vittoria i pronostici sono tutti favorevoli allo spagnolo, forse per il podio potremmo vedere una lotta interessante tra più piloti. Nel pomeriggio le temperature saranno più alte, quindi la gestione delle gomme sarà vitale. Ma prima di pensare a Gara 1 c’è una Superpole da affrontare alle 11:10.

Jonathan Rea e le novità Kawasaki

Jonathan Rea si è presentato al round SBK in Catalunya con la novità dei 250 giri/min in più per il motore della sua Kawasaki. Ma non si è sbilanciato troppo sul tema: “Dovete parlarne con i tecnici del team. A me la moto è sembrata la stessa“. E ci sono anche componenti nuove per quanto riguarda il telaio, dopo la FP2 ne aveva parlato così: “Abbiamo modificato la geometria dell’anteriore. Con basse temperature ero relativamente veloce, ma non avevo un grande feeling. Mi sembrava di essere competitivo con alcuni giri sulle gomme, avevo un calo simile a quello delle Ducati. Nel pomeriggio con temperature più alte non ho avuto buone sensazioni ed è stato frustrante. Qui contro Bautista sembra impossibile poter lottare“.

Superbike Catalunya 2023, risultati FP3: tempi ufficiali e classifica finale