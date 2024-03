Il recente weekend è stato fantastico per BMW, che con Toprak Razgatlioglu ha conquistato: pole position, vittoria in Gara 1, vittoria in Superpole Race e terzo gradino del podio in Gara 2. I risultati del turco sono quelli che maggiormente colpiscono, ovviamente, però anche Michael van der Mark se l’è cavata abbastanza bene.

Dopo il nono posto della prima manche, in cui ha pagato la scelta della gomma anteriore più morbida, è arrivato sesto e quarto nelle rimanenti. Il confronto con il compagno di squadra è complicato, però l’olandese è reduce da due stagioni travagliate a causa degli infortuni e ora vuole ritrovare continuità. L’ultimo successo BMW in Superbike era stato proprio suo, nella Superpole Race a Portimao nel 2021, e ora spera di tornare sul podio: l’ultimo in Gara 2 a Mandalika sempre nel 2021.

Superbike, van der Mark soddisfatto dopo Barcellona

L’ex rider di Honda e Yamaha è apparso decisamente sorridente al termine del round in Catalunya, il suo bilancio complessivo è positivo: “Sarebbe stato bello salire sul podio – ha ammesso – dato che è passato un po’ di tempo! Abbiamo avuto un weekend davvero forte e se riusciremo a fare lo stesso ad Assen, con un po’ di pressione in più, spero di riuscirci lì. Ho acquisito molta fiducia, è bello vedere che la moto funziona così bene e anche lavorare con Toprak“.

Van der Mark si sta rivelando un ottimo teammate per Razgatlioglu, la loro collaborazione è molto costruttiva e oggi è ancora più chiaro perché il team ROKiT BMW Motorrad WorldSBK abbia deciso di confermare lui e non Scott Redding.

Mickey da podio ad Assen?

Il pilota olandese è molto contento della sua situazione attuale, la presenza di un compagno di squadra così forte lo motiva: “Sappiamo che Toprak è un pilota speciale, ma ha dimostrato subito che la moto non è così male come invece pensavano tutti. Negli ultimi due anni sono stato sfortunato, non essendo in forma, però abbiamo sempre cercato di lavorare per trovare la giusta direzione con questo progetto e con lo sviluppo della moto. L’atmosfera in squadra è davvero buona, se continuiamo così le cose non potranno che migliorare“.

Il prossimo round del calendario Superbike sarà ad Assen, dunque in “casa” di van der Mark. Per lui quello è sempre un appuntamento speciale e molto sentito. Per sei volte è salito sul podio, anche se mai sul gradino più alto. Proprio lì nel 2023 è stato protagonista di una brutta caduta in Gara 2: frattura del femore sinistro. L’anno prima a Estoril si era fratturato il destro. Mickey è uscito rafforzato dai problemi fisici che ha affrontato e ora è unicamente concentrato sui suoi obiettivi con BMW.

Foto: BMW