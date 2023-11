Superbike, Bautista-Razgatlioglu: il diverso approccio in frenata

Alvaro Bautista e Toprak Razgatlioglu hanno avuto tanti bei duelli negli ultimi due anni, emozionando gli appassionati Superbike. L’ultimo andato in scena è stato quello di Gara 2 a Jerez, un modo spettacolare di finire la stagione 2023, anche se con un amaro epilogo per il pilota turco. C’è curiosità di vedere se anche con il passaggio in BMW il campione 2021 sarà in grado di dare filo da torcere al pilota Ducati.

Superbike, Razgatlioglu impressionante in frenata: Bautista commenta

Razgatlioglu è probabilmente il migliore pilota del Mondiale SBK in staccata, è spettacolare da vedere. È in grado di effettuare sorpassi che altri colleghi non riescono a fare. Aveva un controllo totale della sua Yamaha R1 e con il suo talento sapeva fare una grande differenza, sopperendo a volte alle mancanze della sua moto in termini di accelerazione e velocità sul dritto.

Più volte nei duelli con Bautista lo abbiamo visto frenare molto in ritardo rispetto allo spagnolo. Quest’ultimo ha avuto modo di spiegare perché si siano verificate tali situazioni: “Dipende dallo stile di guida – riporta Speedweek – e anche dalla moto. Con la Ducati bisogna rallentare in rettilineo, non in ingresso curva. Toprak con la Yamaha può rimanere sull’acceleratore più a lungo e girare in curva con maggiore velocità. Con la Ducati non funziona. Ma con la V4 R posso curvare più velocemente e avere una trazione migliore che mi consente di alzare la moto prima di lui. Le caratteristiche del tuo stile di guida e della tua moto sono cruciali“.

Alvaro è stato molto chiaro nella sua spiegazione. Per sfruttare al meglio la sua Ducati non può guidare come Razgatlioglu faceva con la Yamaha: “Quando la gente dice che Toprak frena meglio di me – aggiunge – si tratta semplicemente di un metodo diverso di rallentare la moto. Se prendi il tempo che intercorre tra la frenata e l’uscita di curva, la differenza è minima. Ma lo stile di Toprak è migliore per lottare per la posizione, perché gli offre più opzioni prima della curva“.

Foto: WorldSBK