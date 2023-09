Superbike, Bautista più forte del vento: “Toprak ha fatto uno step”

Alvaro Bautista era il favorito per la vittoria di Gara 1 Superbike a Portimao e non ha tradito le attese. Non ha dominato come forse in molti si aspettavano. Nella prima parte della corsa ha dovuto battagliare con altri piloti, poi non è mancato il duello con il suo principale rivale Toprak Razgatlioglu, che si arreso solo negli ultimi giri. Lo spagnolo ha sfruttato bene la differenza che poteva fare sul rettilineo rispetto alla Yamaha R1. Vedremo se domenica riuscirà a ripetersi. Intanto si è portato a +52 sul turco in classifica.

Superbike Portimao, la gioia di Bautista

Con il risultato di oggi in Portogallo, la Ducati ha conquistato matematicamente il titolo costruttori Superbike. Bautista ne è fiero: “Oggi è stata una bella giornata per Ducati e sono contento di fare parte di questo successo. Congratulazioni a tutta la famiglia Ducati e a tutti i ducatisti, alle persone che lavorano duro per raggiungere questo obiettivo. Sono felice anche per me, perché oggi è stato un giorno difficile”.

Il pilota del team Aruba Racing ha spiegato quali difficoltà ha incontrato oggi: “In Superpole abbiamo cambiato qualcosa per essere più veloci sul giro secco, abbiamo sbagliato e non ho fatto un buon tempo. Comunque ero fiducioso per la gara, ma le condizioni erano complicate perché il vento era molto forte e non costante. Ogni giro era diverso e per me era difficile avere dei riferimenti. All’inizio mi sono divertito con le battaglie con Jonathan e Toprak. Quando ho preso la leadership, è stato complicato avere lo stesso passo che avevo ieri e stamattina perché il vento era molto forte“.

Alvaro farà tripletta?

Il vento è un fattore che lo ha ostacolato non poco in Gara 1: “Forse perché sono leggero lo sento di più e mi spingeva in alcuni punti della pista. Ho cercato di capire e di non commettere errori, sono rimasto concentrato e ho provato a ottenere il massimo. Toprak ha spinto tanto e il gap era sempre lo stesso, ha fatto un grande step rispetto a ieri e ha potuto lottare per vincere con un passo gara simile al mio. Sono felice di essere riuscito a vincere“.

Alvaro certamente spera di trovare delle condizioni migliori per Superpole Race e Gara 2, così da poter esprimere il ritmo mostrato nelle prove libere: “Abbastanza buone le battaglie che ho fatto con Toprak e Jonathan. Quando ero leader riuscivo a essere più preciso e a fare le mie linee. Per me era importante, perché soprattutto con questo vento stare dietro altri piloti è peggio. Sono felice, ho fatto del mio meglio e non è stato semplice“.

Foto: WorldSBK