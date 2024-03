Superbike, Razgatlioglu come Valentino Rossi: il racconto del “folle” sorpasso

Un anno fa era impensabile vedere la BMW vincere due manche e fare un altro podio in un round Superbike. Toprak Razgatlioglu lo ha reso possibile ed esserci riuscito in una pista come quella di Barcellona ha un valore superiore, perché si tratta di una delle più complicate del calendario a causa del basso grip e dell’elevato consumo della gomma posteriore. I risultati di questo weekend fanno pensare che vedremo il pilota turco costantemente in lotta per stare sul podio e vincere.

Superbike Barcellona, Razgatlioglu felicissimo

Il campione SBK 2021 è soddisfatto di come è andato questo secondo appuntamento della stagione, i risultati sono stati fantastici: “Sono davvero contento di questo weekend, abbiamo svolto un lavoro incredibile. L’ultima gara è stata difficile, perché i piloti Ducati avevano un passo davvero forte. Ho cercato di seguirli, però poi ho chiuso il gas perché mancavano tanti giri e mi serviva avere un buon grip negli ultimi quattro-cinque. Se avessi spinto di più per stare con loro, avrei avuto un grosso calo nel finale. Abbiamo conquistato un altro podio, sono tre in questo weekend, con due vittorie. Quella nella Superpole Race è nella top 3 delle più belle della mia carriera. Sono felice“.

Toprak ha spiegato cosa sia cambiato in Gara 2 rispetto a Gara 1, quando si impose beffando Nicolò Bulega all’ultimo giro: “Oggi faceva meno caldo di ieri e c’era un po’ più di grip. Alvaro ha esperienza, è partito lento e stiamo stati insieme inizialmente. Quando ha iniziato a spingere, non ho potuto stare con lui perché alcuni giri andavano bene e in altri avevo un calo. Ho cercato di fare del mio meglio, senza spingere al 100% per salvare la gomma. Il podio è un buon risultato per me e BMW. Quando sono arrivato a Barcellona speravo di essere sul podio, però abbiamo fatto due vittorie e poi un altro podio. Un weekend incredibile per noi“.

Toprak e il sorpasso su Alvaro Bautista

Inevitabile parlare del meraviglioso sorpasso all’ultima curva della Superpole Race su Alvaro Bautista, manovra che gli ha permesso di vincere come avvenne nel 2009 in MotoGP con Valentino Rossi su Jorge Lorenzo: “All’ultimo giro Bautista mi ha superato e cercavo una curva in cui attaccare, ma non ero abbastanza vicino. Ho pensato di farlo alla 10, ma in uscita dalla 9 la sua moto ha un’accelerazione migliore e non ho potuto. Dopo ho pensato solo all’ultima curva. Ricordo che Valentino Rossi lo ha fatto tanti anni fa con Jorge Lorenzo e ci ho pensato. Ero vicino e ci ho provato, se non lo avessi fatto sarei stato arrabbiato. Avevo un buon piano, però volevo vedere se avrebbe funzionato oppure no. Ho trovato la linea ed è andato tutto perfettamente. Un buon ricordo questa Superpole Race, specialmente l’ultima curva“.

Razgatlioglu si sente fiducioso per i prossimi round del calendario Superbike, perché su due tracciati che temeva è stato molto competitivo e ciò lo rende inevitabilmente ottimista: “Phillip Island e Barcellona per me sono due gare difficili, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro. Non so come andrà ad Assen, non sono fortissimo lì, però con BMW abbiamo iniziato molto bene. Siamo stati forti qui, penso che lo saremo ancora di più nelle prossime piste perché potremo guidare full gas. Qui non mi sono divertito, non potevo spingere al massimo per salvare la gomma posteriore. Negli altri circuiti non dovremo guidare così, vedremo come andrà“.

Foto: BMW