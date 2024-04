Quando ha firmato per Kawasaki sapeva che sarebbe stata una sfida difficile, però Axel Bassani è convinto di poterla vincere e di far ricredere coloro che pensano che abbia sbagliato a lasciare la “comoda” Ducati Panigale V4 R del team Motocorsa. I primi due round non sono stati facili, però nel round Superbike ad Assen l’obiettivo è quello di fare dei passi avanti e avvicinarsi al gruppo dei migliori.

Superbike Assen, le aspettative di Bassani

Il pilota veneto ha conquistato dei buoni risultati al TT Circuit (nel 2023 quinto nelle gare lunghe e sesto in Superpole Race) e spera di fare bene anche con la Ninja ZX-10RR: “Finalmente torneremo a correre. Mi piace molto andare ad Assen, il circuito ha molta storia. È difficile perché è molto veloce e non è facile trovare una buona traiettoria nelle curve veloci. Il primo settore è davvero lento, ma il resto del tracciato è davvero bello. Spero che per noi sarà meglio di Barcellona, perché è stato difficile. Spero che ad Assen possa esserci bel tempo, vedremo. Continueremo a fare il nostro lavoro, a provare a spingere, a divertirci e poi vedremo cosa succederà nel fine settimana“.

Bassani, così come tutti gli altri piloti, arriverà ad Assen senza aver fatto un test lì prima del weekend di gara. Questa è una grande differenza rispetto ai round in Australia e Catalogna, che invece erano stati preceduti da test. Sarà fondamentale lavorare bene dal venerdì per trovare buon setup. Il 24enne di Feltre è alla ricerca di miglioramenti importanti sul giro secco, visto che finora non ha brillato nelle qualifiche, e chiaramente dovrà lavorare efficacemente anche in termini di passo. Non c’è una sola area in cui dover progredire.

Alex Lowes punta il podio

Con Axel che deve adattarsi alla nuova moto, il Kawasaki Racing Team punta soprattutto su Alex Lowes per fare risultati di un certo rilievo. Il 33enne inglese è fiducioso di poter essere protagonista in Olanda: “Assen è una pista fantastica, ha layout davvero divertente. È un circuito sul quale mi è sempre piaciuto guidare. Sappiamo quanto nel WorldSBK siano tutti vicini quest’anno e sappiamo anche che venerdì sarà molto importante. Dobbiamo lavorare duro fin dalle FP1 per portarci in vantaggio per la sessione di qualifica della Superpole. Da lì credo che potremo lottare per il podio, ma concentriamoci su venerdì e poi ripartiremo da lì“.

Lowes ha le idee chiare in vista del fine settimana. Al TT Circuit ha conquistato un solo podio, nel 2014 nella sua stagione di debutto con la Suzuki. È stato il suo primo podio in Superbike, arrivò secondo dietro a Jonathan Rea, che allora era un pilota Honda. Sia con la Yamaha sia con la Suzuki è arrivato al massimo quarto al traguardo, vedremo come andrà stavolta.

Foto: Kawasaki Racing Team