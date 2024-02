Chissà cosa sta provando realmente in queste ore Andrea Iannone. Il pilota di Vasto è da quattro anni che attende di tornare ad assaporare l’emozione, l’adrenalina delle corse. Contava i giorni, forse perfino le ore e non ha mai smesso di crederci. Anche nei giorni più bui era certo che sarebbe tornato a gareggiare. Appena c’era l’occasione indossava il casco ed andava a fare qualche giro in pista con una moto stradale ma gli mancavano terribilmente le competizioni. Da quasi due anni c’è sempre al suo fianco la splendida Elodie, tanto carismatica ed esplosiva sui palchi dei concerti quanto tranquilla e discreta nel paddock. Pure in Australia Andrea Iannone può contare sulla presenza della sua compagna in un week-end che profuma di rinascita.

“Sono molto emozionato, sarà la prima gara dopo tanto tempo – racconta il pilota del team Go Eleven – Non so cosa aspettarmi perché per me è tutto nuovo, il format è totalmente diverso. Ho parlato con il mio team manager e mi ha spiegato un po’ tutto. È una strana sensazione essere tornato, ma sono felice di essere di nuovo tra i piloti, nel paddock… Questo è ciò che ho amato per tutta la vita. All’inizio sono rimasto un po’ sorpreso per la velocità in generale: qui in Superbike è molto alta. Chiaramente c’erano delle incognite perché non andavo in moto da molto tempo”.

I test invernali hanno dipanato quasi ogni dubbio. Certo, c’è ancora quello relativo alle gomme e qualche altra piccola incertezza ma Andrea Iannone ha già dimostrato di essere ancora al top. Martedì scorso nei test pre-campionato ha stabilito il quarto tempo di giornata ed è stato il migliore tra gli indipendent.

“Veniamo da test pre-stagionali abbastanza positivi ma, come ho già detto negli ultimi giorni, dobbiamo tenere i piedi per terra e continuare a lavorare duramente per raggiungere i risultati che tutti noi auspichiamo. Vogliamo provare a lottare con i migliori, ma il nostro obiettivo ora è la top ten. Passo dopo passo dobbiamo migliorare in ogni gara e miglioreremo. In questo momento l’importante è che io sia sereno alla guida e riesca a godermi ogni istante”.

Foto WorldSBK