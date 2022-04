Superbike Assen Prove 3: Toprak scombussola i piani, mischia in Olanda!

La terza e ultima sessione di prove ha ulteriormente mischiato le carte in questa Superbike in Olanda piena di pathos e senza padroni. Con temperatura molto fresca Alvaro Bautista ha compiuto una simulazione di sprint race eccezionale, ma nel turbinio degli ultimi minuti è salito in cattedra Toprak Razgatlioglu, che già aveva graffiato in FP1 più o meno nello stesso orario il giorno prima. Jonathan Rea non si scopre: quinto tempo.

Iker Lecuona velocissimo, ma quanti rischi!

Con la gomma SCQ, da qualifica “estesa”, lo spagnolo ex MotoGP ha portato la Honda in cima alla classifica, salvo poi incappare nel secondo (violento) volo del week end. Iker Lecuona è velocissimo e determinato, esattamente il tipo di pilota che serviva alla HRC per capire il limite e i problemi della Fireblade. Ma bisognerà stare più nei limiti, perchè non sempre la fortuna strizza un occhio. Con la gomma da tempo anche l’ottimo Phillip Ottl ha scalato i gradini (terzo tempo): il tedeschino sbarcato dalla Supersport sta facendo gonfiare il petto ai ragazzi di Ducati Go Eleven.

Bautista e Rea studiano la strategia

Jonathan Rea è l’oggetto misterioso di questa vigilia. “Venerdi mattina la Kawasaki non mi dava molta fiducia, abbiamo dovuto fare un passo indietro” ha spiegato il sei volte iridato. In alcuni settori, in effetti, la Ninja non brilla. Adesso il tempo è finito, gara 1 incombe e il nordirlandese dovrà tirare il coniglio fuori dal cilindro per puntare al trionfo numero 16 su questo tracciato. La Ducati però sembra avere qualcosa in più, almeno quella di uno scatenato Bautista. Invece Michael Rinaldi ha dovuto parcheggiare a bordo pista la sua Panigale vistosamente fumante. Toprak ha siglato il giro veloce al settimo passaggio, quindi con la gomma SCX (la morbida da gara lunga) non con la qualifica.

Foto: Silvio Tosseghini