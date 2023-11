Superbike, Alvaro Bautista infortunato: il comunicato ufficiale Ducati

Alvaro Bautista al termine del Gran Premio della Malesia aveva rivelato di aver corso in condizioni fisiche non perfette. L’highside avuto nel test a Jerez gli aveva lasciato delle conseguenze che non gli avevano permesso di esprimersi al meglio. In particolare, ha lamentato la mancanza di forza nel braccio sinistro. Non pochi lo avevano criticato per non essere stato sufficientemente competitivo e hanno anche bollato come “scuse” le parole sul suo stato di forma.

Superbike, le condizioni di Alvaro Bautista dopo Sepang

Poco fa il team Aruba Racing Ducati ha diramato un comunicato nel quale ha spiegato che il campione Superbike nella settimana successiva al GP di Sepang si è sottoposto a degli esami effettuati dal dottor Angel Villamor a Madrid.

Dopo il consulto specialistico e l’analisi della risonanza magnetica cervicale sostenuti per perdita di forza e parestesie all’arto superiore sinistro comparse dopo la caduta ai test di Jerez e durante MotoGP Grand Prix of Malaysia, a Bautista sono state diagnosticate ernia cervicale C6-C7 e protrusione discale C5-C6.

Sono previsti ulteriori accertamenti specialistici nei prossimi giorni allo scopo di stabilire eventuali danni dovuti alla compressione nervosa a livello cervicale. Per adesso, non è in programma un intervento chirurgico.

La nota ufficiale del team Aruba Ducati mette a tacere coloro che avevano insinuato che Alvaro avesse inventato una scusa per giustificare le sue performance in Malesia. Adesso non rimane che attendere novità, sperando che il due volte iridato SBK torni al più presto al 100%.

Foto: Aruba Racing Ducati