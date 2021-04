Superbike: Razgatlioglu ancora positivo, Yamaha chiama Canepa

Pur senza sintomi, Toprak Razgatlioglu è ancora positivo all'ultimo tampone. Niente test ad Aragón, Yamaha schiera Niccolò Canepa.

Non arrivano buone notizie in Pata Yamaha verso i test ad Aragón. Il team deve ancora rinunciare a Toprak Razgatlioglu, che sabato ha riportato un altro tampone positivo. Pur non riportando nessun sintomo fin dall’inizio, il pilota turco non si è ancora lasciato alle spalle il Covid-19 e certamente non può disputare i prossimi due giorni di test Superbike. Ma la squadra sarà comunque in azione con due piloti: sulla sua R1 infatti salirà Niccolò Canepa. Continua quindi il processo di sviluppo con lui e col rookie Andrea Locatelli.

Pata Yamaha nutriva grandi speranze nel tampone di sabato. Razgatlioglu era in quarantena dallo scorso primo aprile ed il team sperava ormai di poterlo recuperare per queste prove ufficiali. Purtroppo non è così, quindi la squadra ufficiale della casa dei tre diapason in Superbike deve affidarsi al suo collaudatore e riders’ coach. Lo ricordiamo, Canepa sta ancora recuperando dalla frattura in tre punti della caviglia sinistra a metà febbraio, nel corso dei test Endurance a Valencia.